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Всю ночь крымские спасатели на плато Караби-Яйла искали заблудившихся туристов
Фото: МЧС РК

Всю ночь крымские спасатели на плато Караби-Яйла искали заблудившихся туристов

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:09 05.04.2021

Вчера вечером (в 21:56) крымские спасатели получили сообщение от мужчины о том, что его родители, 1963 и 1968 г.р. во время путешествия по горному массиву Демерджи перестали выходить на связь. Согласно имеющейся информации, около 17:00 они выехали с площадки Стол-горы (перепутье Долгоруковской, Демерджи и Караби-Яйлы.) в сторону Зелоногорского. По пути, они подобрали еще 4 туристов. Необходима помощь спасателей в поиске и эвакуации.

В 22:45 спасатели прибыли к предполагаемому месту нахождения пострадавших и приступили к поисково-спасательным работам. Только к утру, в 6:50 с пострадавшими удалось установить связь. Как выяснилось, у них сломался автомобиль и их мобильные телефоны находились вне зоны действия сети. Им удалось добраться до памятника «Партизанский аэродром». Данная информация была передана спасателям дежурной смены, которые находились в зоне поисковых работ. Сотрудники ведомства выдвинулись в примерное местонахождение пострадавших, где обнаружили их в количестве 6 человек, — сообщили в МЧС РК.

Туристы были доставлены в безопасное место. С ними проведена профилактическая беседа о безопасном поведении в горно-лесной зоне. Всего спасательная операция длилась около 14 часов, в ходе которой, сотрудники «КРЫМ-СПАС» на автомобиле повышенной проходимости преодолели около 100 километров.

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