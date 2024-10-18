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Встреча Сергея Аксёнова и начальника УФСИН России по РК и Севастополю Вадимом Булгаковым. О чём говорили
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Встреча Сергея Аксёнова и начальника УФСИН России по РК и Севастополю Вадимом Булгаковым. О чём говорили

Опубликовал: КрымPRESS в Власть в Крыму 14:00 18.10.2024

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов провел рабочую встречу с начальником Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Крым и городу Севастополю генерал-майором внутренней службы Вадимом Булгаковым.

В рамках мероприятия обсуждались вопросы взаимодействия в части размещения заказов на производственных площадях пенитенциарных учреждений республики.

Как отметил Сергей Аксёнов, органы власти республики продолжают эффективно взаимодействовать с УФСИН по Республике Крым и Севастополю, размещая в исправительных учреждениях заказы на выполнение работ и изготовление изделий из металла, дерева и швейной продукции.

В свою очередь, Вадим Булгаков рассказал о достигнутых результатах производственной деятельности Управления в этом году. В подведомственных учреждениях ведется постоянная работа по поиску заказов и наращиванию объемов производства для привлечения максимального количества осужденных к оплачиваемому труду, при этом вся выпускаемая продукция максимально отвечает требованиям нормативно-технической документации.

В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Светлана Маслова, заместитель начальника УФСИН России по Республике Крым и Севастополю Арсен Мирзоян.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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