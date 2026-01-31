Встреча в столице: о чём говорили Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл и Глава Крыма Сергей Аксёнов

Конечно, Крым – это особое место. Уверен, что все здесь будет активно развиваться: и церковная жизнь, и церковно-государственные отношения. Надеюсь, что Владыка Тихон, назначенный на Крымскую кафедру, вносит существенный вклад в происходящее, – сказал Святейший Патриарх Московский и всея Руси.

В свою очередь, Сергей Аксёнов от имени всех крымчан и от себя лично выразил признательность Его Святейшеству за заботу, благословение и постоянную поддержку деятельности Крымской епархии по всем направлениям.

Изменения, произошедшие в Крыму за последние годы благодаря решениям, которые принимает наш Президент и по благословению Вашего Святейшества, просто невероятные. Один из показательных примеров – создание музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес», идейным вдохновителем которого выступил Владыка Тихон. Безусловно, этот комплекс – жемчужина полуострова. Вместе мы разработали специальную учебную программу, в рамках которой учащиеся смогут увидеть своими глазами уникальную экспозицию, прославляющую наши ценности, православную веру, историю, – сообщил Глава республики.

Сергей Аксёнов подчеркнул, что дальнейшее соработничество Церкви и органов власти республики будет способствовать развитию Крыма как одного из духовных центров России и впредь.

Кроме того, Сергей Аксёнов пригласил Патриарха Кирилла посетить Крым с визитом.

Во встрече также принял участие Глава Крымской митрополии Высокопреосвященнейший митрополит Симферопольский и Крымский Тихон.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым