Вступили в силу положения нового закона о борьбе с кибермошенниками. Что изменится

С 1 июня 2025 года вступил в силу ряд положений федерального закона о борьбе с кибермошенниками. О нововведениях рассказал депутат Госдумы, член комитета по информполитике, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

Документом введён комплекс мер, пресекающих действия мошенников, рассказал Немкин. Прежде всего, с 1 июня действует новый порядок смены пароля на портале «Госуслуг» – специальный код для подтверждения операции пользователь может получить только в том случае, если в этот момент на мобильном устройстве не совершается телефонный звонок.

Чаще всего злоумышленники охотятся именно за учетной записью россиян от госпортала. За счет умелого использования социальной инженерии в момент телефонного разговора они вынуждают пользователя сообщить код из SMS-сообщения, необходимый для авторизации. Запрет на передачу сведений в момент телефонного звонка устранит эту возможность, – пояснил депутат.

Для того чтобы сообщить мошеннику код для смены пароля, пользователь будет должен сначала завершить звонок. Новая мера позволит человеку защититься от психологического давления, предоставив ему время критически оценить ситуацию.

Также возможность передачи SIM-карты другому лицу будет ограничена. Передать SIM-карту можно только родственникам и близким людям, в частности – родителям, братьям, бабушкам, дедушкам, детям и внукам. Помимо этого, с 1 июня Росфинмониторинг наделен полномочиями по блокировке подозрительных банковских переводов, которые могут быть связаны с мошенничеством.

Некоторые положения нового закона вступят в силу в августе и сентябре 2025 года, отметил Немкин.

С 1 августа будет установлено ограничение на массовые звонки. Получить входящий звонок можно будет только в том случае, если человек заранее дал на это согласие оператору связи. Соответствующее положение будет включено в договор с оператором или заказчиком массовых обзвонов. При этом с 1 сентября операторы связи будут обязаны маркировать входящие звонки, а у граждан появится возможность отозвать согласие на массовые и автоматические вызовы, – рассказал депутат.

Как пояснил Антон Немкин, новый закон принципиальным образом меняет подход к борьбе с кибермошенничеством. «Новые меры, предусмотренные законом, направлены на более эффективное отслеживание и предотвращение мошеннических действий. Но мошенничество, как мы знаем, очень адаптивно – меры противодействия злоумышленникам должны актуализироваться в режиме реального времени: как на законодательном, так и на техническом уровнях. Именно поэтому Минцифры России совместно с отраслью сейчас готовят новый законопроект по борьбе с мошенничеством», – отметил депутат.

Кроме того, рассказал Немкин, с 4 июня стартует пилотный проект Минцифры по борьбе с кибермошенниками.

Цель пилота – повысить скорость обмена информацией между банками, операторами связи и госорганами. Технической базой для такого обмена выступит новая госинформсистема. В ходе эксперимента также планируется определить категории данных, которые будут нужны для эффективной борьбы с киберпреступлениями, и наладить автоматизацию при обмене сведениями, – рассказал депутат.

источник: пресс-служба депутата Государственной Думы РФ Антона Немкина

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