Всё... В Крыму бензин не продают. Ни за наличку, ни за бензал. Талоны тоже больше "не работают"

Глава Республики Крым проинформировал крымчан и гостей республики о временной приостановке реализации всех видов топлива на крымских автозаправочных станциях. Как уточнил Сергей Аксёнов, указанная выше мера вводится с 9:00 21 июня и до особого распоряжения.
Отпуск топлива будет прекращен как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам для физических и юридических лиц. ГСМ будут отпускаться только государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым, – сказал Глава Крыма. — О дальнейших шагах по ситуации, сложившейся на топливном рынке республики, будет сообщено дополнительно. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
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