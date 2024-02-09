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Всю ночь в районе Ялты тушили лесной пожар. Причина возгорания? «Человеческий фактор»
Иллюстрация: МЧС

Всю ночь в районе Ялты тушили лесной пожар. Причина возгорания? «Человеческий фактор»

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 21:14 09.02.2024

8 февраля, в 18:25 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о возгорании лесной подстилки в районе «Заячьей тропы» над Ялтой.

Незамедлительно к месту происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Республике Крым, Ливадийское и Центральное лесоохотничье хозяйство.  По прибытии на место, было установлено, что произошло возгорание лесной подстилки. Угроза распространения и перехода огня на населенные пункты отсутствовала, — сообщили в ГУ МЧС России по РК.

Пожар был полностью ликвидирован сегодня утром (в 6:40) на площади 0,04 Га. Всего в ликвидации пожара задействовано сил и средств: от РСЧС: 23 человека и 11 единиц техники.

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Причиной возгорания, по всей видимости, стала неосторожность с огнем.

Грозобойного фактора вчера быть не могло, поэтому только человеческий фактор, — отметили экологи.

Важная деталь: масштабы лесного пожара могли быть куда страшнее. Помогло почти полное отсутствие ветра.

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