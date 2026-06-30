ВТБ намерен оказать поддержку малому и среднему бизнесу в Крыму и Севастополе

ВТБ готов предоставить кредитные каникулы, а также реструктуризацию пострадавшим клиентам среднего и малого бизнеса в Республике Крым и Севастополе на фоне режима ЧС регионального характера, сообщает банк.

ВТБ также расширяет в Крыму и Севастополе действующие меры помощи клиентам, обеспечивая продолжение реализации ранее запущенных инвестиционных проектов, включая объекты в сфере жилстроительства.

Пострадавшие предприниматели и предприятия — клиенты ВТБ могут обратиться в офис банка, в клиентский центр или подать заявку через интернет-банк «Бизнес Платформа ВТБ» (18+). Вопрос будет рассмотрен в течение суток.

Все сервисы ВТБ в Крыму и Севастополе работают штатно, отделения открыты по обычному режиму работы и продолжают обслуживать клиентов, добавили в банке.

источник: РИА Новости Крым

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