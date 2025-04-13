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Второй этап строительства объездной дороги Симферополя на участке Донское – Перевальное намерены в этом году
фото: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

Второй этап строительства объездной дороги Симферополя на участке Донское – Перевальное намерены в этом году

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:26 13.04.2025

Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк совместно с заместителем Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Алмазом Хусаиновым посетили ряд объектов дорожной инфраструктуры, реализуемых в рамках государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» продолжается строительство дорожной инфраструктуры в регионе.

В этом году планируется завершить второй этап строительства объездной дороги Симферополя на участке Донское – Перевальное; готовность составляет около 80%. Проект включает два путепровода, две эстакады и 18 водопропускных труб и ряд других инженерных сооружений, – цитирует пресс-служба Юрия Гоцанюка.

Участники также осмотрели ход капитального ремонта и реконструкции трассы Симферополь – Алушта – Ялта, где ведется строительство двух транспортных развязок.

Завершение работ намечено на 2026 год, – заявил Председатель Правительства.

В завершение в посёлке Кацивели под Ялтой чиновники осмотрели строительство канализационно-очистных сооружений с глубоководным выпуском в море.

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источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

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