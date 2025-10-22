Прямо сейчас:
Главная | Актуально | ВЦИОМ: почти 70% россиян готовы ограничивать свои потребности ради защиты страны
Новости Республики
ВЦИОМ: почти 70% россиян готовы ограничивать свои потребности ради защиты страны
фото: © РИА Новости . Константин Михальчевский

ВЦИОМ: почти 70% россиян готовы ограничивать свои потребности ради защиты страны

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:41 22.10.2025

Подавляющее большинство россиян (80%) доверяют армии РФ и испытывают гордость за ее военную мощь, почти 70% граждан готовы ограничивать свои потребности ради защиты Родины. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В условиях возрастающей международной напряженности и новых вызовов особенно ценно высокое общественное доверие к армии и гордость за военную мощь страны – по 80%. Они свидетельствуют о консолидации российского общества вокруг идеи защиты национальных интересов, о поддержке усилий государства в области гражданской обороны, — говорится в сообщении.

Доверие Российской армии и гордость за военную мощь служат фундаментом для формирования активной гражданской позиции и осознания причастности к решению стоящих перед страной задач, отметили исследователи.

Узнайте больше:  Сергей Аксенов отметил роль военных связистов в решении задач СВО

Так, 69% респондентов заявили, что чувствуют ответственность за свою страну, и выразили готовность экономить и ограничивать свои потребности ради ее защиты. Почти каждый второй (45%) выразил абсолютное согласие с этим утверждением.

источник: РИА Новости Крым 

голоса
Оцените материал
Просмотры: 21

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x