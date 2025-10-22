ВЦИОМ: почти 70% россиян готовы ограничивать свои потребности ради защиты страны

Подавляющее большинство россиян (80%) доверяют армии РФ и испытывают гордость за ее военную мощь, почти 70% граждан готовы ограничивать свои потребности ради защиты Родины. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
В условиях возрастающей международной напряженности и новых вызовов особенно ценно высокое общественное доверие к армии и гордость за военную мощь страны – по 80%. Они свидетельствуют о консолидации российского общества вокруг идеи защиты национальных интересов, о поддержке усилий государства в области гражданской обороны, — говорится в сообщении.
Доверие Российской армии и гордость за военную мощь служат фундаментом для формирования активной гражданской позиции и осознания причастности к решению стоящих перед страной задач, отметили исследователи.
Так, 69% респондентов заявили, что чувствуют ответственность за свою страну, и выразили готовность экономить и ограничивать свои потребности ради ее защиты. Почти каждый второй (45%) выразил абсолютное согласие с этим утверждением.
источник: РИА Новости Крым
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: люди в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: люди в Крыму