ВЦИОМ: уровень доверия россиян Путину в марте стал одним из самых высоких за 20 лет – почти 80%

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) зафиксировал за последний месяц один из самых высоких за 20 лет рейтингов доверия россиян Президенту РФ Владимиру Путину. Об этом сообщил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Мы за последний месяц зафиксировали один из самых высоких рейтингов Президента за 20 лет, что Путин возглавляет Россию, — 79,6%. Это один из самых динамичных периодов роста его рейтинга, — сказал Федоров в эфире радиостанции « Говорит Москва «.

Он сравнил нынешний рейтинг Путина с итогами опроса весной 2014 года, когда произошло присоединение Крыма к России.

Там порядка 64% был уровень поддержки Путина. Сейчас мы видим 79,6 %, то есть плюс 10-15%. Это очень мощный рывок, — сказал Федоров.

По его словам, такой рост рейтинга связан в первую очередь с деятельностью Президента.

Он молодец, принял правильное решение и ведет в правильном направлении, — пояснил Федоров.

По словам главы ВЦИОМ, данный рейтинг — некий вектор того, что граждане думают о стране.

То есть если хорошо о себе думаем, рейтинг идет вверх, если плохо и считаем, что мы слабые и бедные, то идет вниз. С этой точки зрения такой рост рейтинга говорит о том, что произошла консолидация общества, значительное число россиян считают, что мы идем в правильном направлении, — сказал Федоров. — Насколько эта консолидация будет длительной, что может ее поколебать, неизвестно, потому что военные действия самые непредсказуемые.

По его словам, растет и доля тех респондентов, которые одобряют решение Главы государства провести спецоперацию на Украине, а доля тех, кто против, снижается.

Порядка 65% в первом опросе 25 февраля поддержали решение Президента ввести войска, сегодня их доля достигла уже 74%. Доля тех, кто высказывается против, 25 февраля составляла около 25%, сейчас снизилась на треть — до 17%. Доля затруднившихся ответить очень низкая, то есть все заняли позицию, — отметил Федоров.

По его словам, эту динамику можно объяснить тем, что сокращается количество фейков о спецоперации в Сети.

Действительно, спецоперация была сюрпризом практически для всех, никакой информационной подготовки не велось, в первые дни наши сограждане стали жертвой массированного потока фейков со стороны Украины. Через небольшое время этот поток удалось перекрыть, на наших каналах выработалась ясная информационная политика, которая нашла отзыв у многих россиян, — сказал Федоров. — Надо говорить о том, что комплексная картинка, которая сформировалась у людей в головах через несколько недель этой военной операции, позволила им занять свою позицию, эта позиция сегодня скорее «за» операцию, чем «против».

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