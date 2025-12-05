Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Введение безвизового въезда в Россию для граждан КНР может положительно сказаться на увеличении количества китайских туристов в Крым
Новости Республики
Введение безвизового въезда в Россию для граждан КНР может положительно сказаться на увеличении количества китайских туристов в Крым

Введение безвизового въезда в Россию для граждан КНР может положительно сказаться на увеличении количества китайских туристов в Крым

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:34 05.12.2025

Министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий выразил мнение, что введение безвизового въезда в Россию для граждан КНР может положительно сказаться на увеличении количества китайских туристов в Республике Крым.

Несомненно, китайские туристы интересны для Крыма и безвизовый въезд может подтолкнуть их, путешествуя по России, познакомиться и с Крымом. Для потенциальных гостей мы уже создали китайскую версию Туристического портала Республики Крым с описанием особо популярных достопримечательностей. А также это простимулирует крымских туроператоров создавать для китайцев специальные турмаршруты, а отельеров — адаптировать под них инфраструктуру. Можно сказать, что безвиз – это деловой мост для бизнесменов, который поможет развивать экспорт услуг и расширять спектр туристских предложений, — отметил министр.

Председатель Крымской гостиничной ассоциации Сергей Маковей подтвердил слова министра, сообщив, что росту интереса китайских туристов в Крыму будет способствовать также правильная организация питания.

Мы прекрасно знаем, что может понравиться в Крыму китайскому туристу — наше виноделие, мороженое, эфирные масла. Также они в восторге от нашей природы, их очень интересует исторические объекты, связанные с советским прошлым и Великой Отечественной войной, наш Черноморский флот, музейные учреждения, такие как картинная галерея Айвазовского в Феодосии, дворцы Южного берега Крыма, — сказал Маковей.

На территории Республики Крым с китайскими туристами работают три туристических организации, уполномоченных осуществлять деятельность по реализации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о безвизовых групповых туристических поездках: ООО «Солнечный Крым»; ⁠ООО «Тесс Тур Крым», ⁠ООО «Севил».

Узнайте больше:  2 декабря – День Авдия. Берегитесь нечисти! Она с мороза в дома просится

Как отметил директор ООО «Тесс Тур Крым» Виктор Весна, чтобы китайские туристы обратили внимание на новую для себя территорию необходимо комплексное продвижение турпотенциала Крыма непосредственно в Китае. Например, в дни празднования Крымской весны в рамках совместной работы с Россотрудничеством, организация выставочных и конгрессных мероприятий, показов фильмов о Крыме для китайских туроператоров.

Комплексная работа по налаживанию транспортной логистики, продвижению поможет нам в будущем обратить на себя внимание большего количества китайских туристов, — отметил Весна.

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК

Просмотры: 10

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.