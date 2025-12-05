Введение безвизового въезда в Россию для граждан КНР может положительно сказаться на увеличении количества китайских туристов в Крым

Министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий выразил мнение, что введение безвизового въезда в Россию для граждан КНР может положительно сказаться на увеличении количества китайских туристов в Республике Крым.
Несомненно, китайские туристы интересны для Крыма и безвизовый въезд может подтолкнуть их, путешествуя по России, познакомиться и с Крымом. Для потенциальных гостей мы уже создали китайскую версию Туристического портала Республики Крым с описанием особо популярных достопримечательностей. А также это простимулирует крымских туроператоров создавать для китайцев специальные турмаршруты, а отельеров — адаптировать под них инфраструктуру. Можно сказать, что безвиз – это деловой мост для бизнесменов, который поможет развивать экспорт услуг и расширять спектр туристских предложений, — отметил министр.
Председатель Крымской гостиничной ассоциации Сергей Маковей подтвердил слова министра, сообщив, что росту интереса китайских туристов в Крыму будет способствовать также правильная организация питания.
Мы прекрасно знаем, что может понравиться в Крыму китайскому туристу — наше виноделие, мороженое, эфирные масла. Также они в восторге от нашей природы, их очень интересует исторические объекты, связанные с советским прошлым и Великой Отечественной войной, наш Черноморский флот, музейные учреждения, такие как картинная галерея Айвазовского в Феодосии, дворцы Южного берега Крыма, — сказал Маковей.
На территории Республики Крым с китайскими туристами работают три туристических организации, уполномоченных осуществлять деятельность по реализации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о безвизовых групповых туристических поездках: ООО «Солнечный Крым»; ООО «Тесс Тур Крым», ООО «Севил».
Как отметил директор ООО «Тесс Тур Крым» Виктор Весна, чтобы китайские туристы обратили внимание на новую для себя территорию необходимо комплексное продвижение турпотенциала Крыма непосредственно в Китае. Например, в дни празднования Крымской весны в рамках совместной работы с Россотрудничеством, организация выставочных и конгрессных мероприятий, показов фильмов о Крыме для китайских туроператоров.
Комплексная работа по налаживанию транспортной логистики, продвижению поможет нам в будущем обратить на себя внимание большего количества китайских туристов, — отметил Весна.
источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК
