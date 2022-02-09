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Вы - не жертва афериста? В Симферопольском районе мужчина продавал чужие авто, а деньги присваивал
фото: tswedensky (pixabay.com)

Вы — не жертва афериста? В Симферопольском районе мужчина продавал чужие авто, а деньги присваивал

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 18:49 09.02.2022

В производстве следственного отдела ОМВД России по Симферопольскому району находится три уголовных дела, возбужденных по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В совершении противоправных деяний подозревается 26-летний мужчина — местный житель.

По данным следствия, в 2021 году злоумышленник вошел в доверие к трем жителям Симферопольского района, продал их автомобили, а полученные денежные средства оставил себе. Общий материальный ущерб составил 530 тыс. рублей. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.

ВНИМАНИЕ! Полиция Симферопольского района обращается к гражданам, пострадавшим от мошеннических действий, совершенных аналогичным способом, сообщить по телефону дежурной части ОМВД России по Симферопольскому району +7 (3652) 669-207, +7 (3652) 733-903, +7 (999) 461-01-24 или «102».

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