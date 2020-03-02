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Вы в курсе? Севастопольский Автодор ремонтирует дороги по обращениям жителей города
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Вы в курсе? Севастопольский Автодор ремонтирует дороги по обращениям жителей города

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 21:02 02.03.2020

В Правительстве Севастополя отмечают: в рамках содержания автомобильных дорог ГБУ «Севастопольский Автодор» регулярно проводит работы по ямочному ремонту дорожного покрытия по результатам круглосуточного мониторинга состояния улично- дорожной сети, взаимодействия с жителями и активистами ОНФ.

В процессе эксплуатации дороги с твёрдым покрытием, по истечении определённого срока эксплуатации, начинают выходить из строя под действием целого ряда причин. Своевременный быстрый ямочный ремонт обеспечивает условия безопасности дорожного движения, а также сохранность асфальтобетонного покрытия и всей дорожной одежды. В этом нам также помогают жители, которые своевременно обращаются в диспетчерскую службу Севавтодора, официальные группы в соцсетях. В 2019 году силами участка содержания произведен ямочный ремонт около 22 тыс. кв. метров, что можно сравнить с площадью порядка 6 футбольных полей, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя директора по содержанию ГБУ «Севастопольский Автодор» Александра Чумакова.

Ямочный ремонт дорог, говорят специалисты, является одним из видов текущего ремонта и осуществляется различными технологиями с использованием специальной дорожной техники. Для быстрого устранения ям на дорожном покрытии ГБУ «Севастопольский Автодор» использует установку Patcher PA-500. Основными достоинствами нового метода по сравнению с традиционным является простота технологических операций, скорость и высокая производительность работ, возможность качественно ремонтировать дороги при низкой температуре воздуха. Норма времени данного метода почти в 2 раза меньше, чем при заделке повреждений по традиционной технологии, трудозатраты в 7 раз меньше.

 На сегодняшний день в работе более 20 автомобильных дорог общей протяженностью 18 км.

Отметим, сообщить о дефектах дорожного покрытия можно по телефону круглосуточной диспетчерской службы ГБУ «Севастопольский Автодор» +7 978 034 74 70, а также в официальных группах в соцсетях:

Вы в курсе? Севастопольский Автодор ремонтирует дороги по обращениям жителей города

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