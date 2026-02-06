Прямо сейчас:
Вязание вещей, стоматология и куличи - заряд поддержки бойцам на фронте от крымских налоговиков
фото: пресс-служба Народного фронта в Крыму

Вязание вещей, стоматология и куличи — заряд поддержки бойцам на фронте от крымских налоговиков

Опубликовал: КрымPRESS в Люди в Крыму 11:26 06.02.2026

Профсоюзные организации Налоговой службы в Крыму активно участвуют в помощи фронту, вовлекая в этот процесс весь коллектив. Дети сотрудников вместе с мамами вяжут теплые вещи для бойцов в рамках акции «Тепло для героя», собирают самую разную помощь, включая наполнение медикаментами и расходниками фронтового стоматологического кабинета вместе с Народным фронтом, а к праздникам закупают специальные подарки ребятам.

В Народном фронте в Крыму говорят спасибо всем неравнодушным крымским налоговикам, а организовывавшей эту работу Ирине вручили нагрудной знак «Народный фронт. Всё для Победы!».

Мы все прекрасно пониманием, что на той стороне тяжело с медициной, особенно со стоматологией, поэтому сразу откликнулись и собрали все необходимое, — делится Ирина Деревянченко, экс-представитель профсоюзной организации налоговой.

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму 

