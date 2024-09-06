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Выборы-2024 под контролем Главного управления МЧС России по Республике

Выборы-2024 под контролем Главного управления МЧС России по Республике Крым

Опубликовал: CrimeaPRESS в Выборы в Крыму и в Севастополе 13:12 06.09.2024

Сотрудники МЧС России с 6 по 8 сентября обеспечивают безопасность проведения выборов в Республике Крым.

Выборы-2024 под контролем Главного управления МЧС России по Республике Крым

Напомним, что перед началом избирательной кампании инспекторский состав Госпожнадзора проверил 1 158 избирательных участков по всему полуострову. По результатам профилактических визитов, нарушений не было выявлено.

В дни выборов 6, 7 и 8 сентября на всех избирательных участках контроль за пожарной безопасностью будут осуществлять специалисты Главного управления МЧС России по Республике Крым и Министерства чрезвычайных ситуаций РК. С личным составом подразделений проведён инструктаж, силы и средства ведомства готовы к реагированию, — сообщили в ГУ МЧС России по РК.

Выборы-2024 под контролем Главного управления МЧС России по Республике Крым

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