Выборы-2024 под контролем Главного управления МЧС России по Республике Крым

Сотрудники МЧС России с 6 по 8 сентября обеспечивают безопасность проведения выборов в Республике Крым.
Напомним, что перед началом избирательной кампании инспекторский состав Госпожнадзора проверил 1 158 избирательных участков по всему полуострову. По результатам профилактических визитов, нарушений не было выявлено.
В дни выборов 6, 7 и 8 сентября на всех избирательных участках контроль за пожарной безопасностью будут осуществлять специалисты Главного управления МЧС России по Республике Крым и Министерства чрезвычайных ситуаций РК. С личным составом подразделений проведён инструктаж, силы и средства ведомства готовы к реагированию, — сообщили в ГУ МЧС России по РК.
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С тегами: выборы в Крыму