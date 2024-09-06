Выборы-2024 под контролем Главного управления МЧС России по Республике Крым

Сотрудники МЧС России с 6 по 8 сентября обеспечивают безопасность проведения выборов в Республике Крым.

Напомним, что перед началом избирательной кампании инспекторский состав Госпожнадзора проверил 1 158 избирательных участков по всему полуострову. По результатам профилактических визитов, нарушений не было выявлено.