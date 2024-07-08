Выборы в Севастополе: избирательные объединения подают документы на регистрацию кандидатов

Региональным отделением Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в городе Севастополе 6 июля 2024 года в Севастопольскую городскую избирательную комиссию (СГИК) представлен пакет документов для регистрации городского списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания города Севастополя третьего созыва.

Список из 19 кандидатов был заверен СГИК 5 июля 2024 года.

Решение о регистрации Севгоризбирком примет в течение 10 дней после получения документов.

Ранее документы на регистрацию представили Севастопольское городское отделение Политической партии ЛДПР—Либерально-демократической партии России, Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ и Севастопольское городское отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Выборы депутатов Законодательного Собрания города Севастополя третьего созыва пройдут в период с 6 по 8 сентября 2024 года.

источник: пресс-служба Севастопольской городской избирательной комиссии

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