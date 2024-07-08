Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | Выборы в Севастополе: избирательные объединения подают документы на регистрацию кандидатов
актуально в республике
Выборы в Севастополе: избирательные объединения подают документы на регистрацию кандидатов
фото: пресс-служба Севгоризбиркома

Выборы в Севастополе: избирательные объединения подают документы на регистрацию кандидатов

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 18:30 08.07.2024

Региональным отделением Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в городе Севастополе 6 июля 2024 года в Севастопольскую городскую избирательную комиссию (СГИК) представлен пакет документов для регистрации городского списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания города Севастополя третьего созыва.

Список из 19 кандидатов был заверен СГИК 5 июля 2024 года.

Решение о регистрации Севгоризбирком примет в течение 10 дней после получения документов.

Узнайте больше:  От "спасения денег" до обвинений в госизмене: полиция Севастополя озвучивает уловки мошенниклв

Ранее документы на регистрацию представили Севастопольское городское отделение Политической партии ЛДПР—Либерально-демократической партии России, Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ и Севастопольское городское отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Выборы депутатов Законодательного Собрания города Севастополя третьего созыва пройдут в период с 6 по 8 сентября 2024 года.

источник: пресс-служба Севастопольской городской избирательной комиссии

Просмотры: 11

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: выборы в Крыму и в Севастополе

Комментарии для сайта Cackle
выборы в Крыму и в Севастополе
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.