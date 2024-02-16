Выбран лучший эскиз медали «В ознаменование 10-летия возвращения Севастополя в Россию»

На заседании правительства Севастополя под председательством губернатора Михаила Развожаева 15 февраля подвели итоги конкурса на разработку эскиза медали «В ознаменование 10-летия возвращения Севастополя в Россию».

Конкурс проходил с 17 по 24 января. По информации директора департамента внутренней политики Сергея Бездольного, комиссия, в которую вошли сенатор Екатерина Алтабаева, депутат Законодательного собрания Татьяна Щербакова, председатель Общественной палаты Александр Трошев, директор «35-й Береговой батареи» Валерий Володин, руководитель штаба самообороны 2014 года Олег Росляков, почетный член Всероссийского геральдического общества, член регионального штаба ОНФ Валерий Дорошко и севастопольские историки, рассмотрела 42 заявки. Младшему участнику конкурса 8 лет, старшему — 78.

По итогам рассмотрения работ комиссия определила победителя конкурса. Им стала преподаватель Севастопольской детской школы искусств Марина Воронежская.

На аверсе медали изображена площадь Нахимова — место, где проходили ключевые события 2014 года: митинг Народной воли, объявление результатов референдума, сообщение о принятии Севастополя и Крыма в состав России. На реверсе автор поместила символ Города-Героя, памятник Затопленным кораблям. По кругу — цитата Президента: «Севастополь — патриотическая столица России».

Также была определена лучшая детская работа: её автор — Анна Вышегородцева, ученица Севастопольской детской школы искусств.

Очень приятно, что участниками конкурса стало много детей: от среднеобразовательных школ, гимназий, художественных школ поступило 20 заявок. Некоторые из детей — ровесники Русской весны. Считаю, что необходимо поощрить всех, кто представил свои работы на конкурс, — сказал Михаил Развожаев.

Он поручил Сергею Бездольному проработать вопрос о награждении участников.

Финальный эскиз медали будет передан в производство. Медалью в дальнейшем будут награждены участники событий Русской весны за личный вклад в возвращение города Севастополя в Россию, подготовку и проведение Народного Референдума, а также за весомый вклад в развитие города. В настоящее время идёт подготовка положения, в котором будут приведены все категории лиц, которые будут представлены к награде, и порядок вручения медали.

Фото и материалы: пресс-служба правительства Севастополя.