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Выдвижение кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Севастополя третьего созыва завершено

Выдвижение кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Севастополя третьего созыва завершено

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:35 05.07.2024

Севастопольская городская избирательная комиссия (СГИК) закончила прием документов о выдвижении кандидатов в депутаты регионального парламента. По итоговым данным на 4 июля 2024 года (18.00 часов) в СГИК общегородские списки подали:

  • Севастопольское городское отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России
  • Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ
  • Севастопольское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
  • Севастопольское городское отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
  • Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ –ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в городе Севастополе;
  • Региональное отделение политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»
  • Региональное отделение политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в городе Севастополь
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По одномандатным округам документы о выдвижении в депутаты Законодательного Собрания Севастополя третьего созыва представили 46 человек (включая 3 в порядке самовыдвижения):

  • ТИК Балаклавского района – 5
  • ТИК Гагаринского района – 18
  • ТИК Ленинского района – 11
  • ТИК Нахимовского района — 12

После заверения СГИК списков, кандидатам предстоит следующий этап – представление в Севгоризбирком и окружные комиссии документов на регистрацию.

В течение 10 дней со дня приема необходимых для регистрации кандидатов документов комиссии примут решения о регистрации либо об отказе в регистрации.

источник: пресс-служба Севастопольской городской избирательной комиссии

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