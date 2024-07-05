Выдвижение кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Севастополя третьего созыва завершено

Севастопольская городская избирательная комиссия (СГИК) закончила прием документов о выдвижении кандидатов в депутаты регионального парламента. По итоговым данным на 4 июля 2024 года (18.00 часов) в СГИК общегородские списки подали:
- Севастопольское городское отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России
- Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ
- Севастопольское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
- Севастопольское городское отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
- Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ –ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в городе Севастополе;
- Региональное отделение политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»
- Региональное отделение политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в городе Севастополь
По одномандатным округам документы о выдвижении в депутаты Законодательного Собрания Севастополя третьего созыва представили 46 человек (включая 3 в порядке самовыдвижения):
- ТИК Балаклавского района – 5
- ТИК Гагаринского района – 18
- ТИК Ленинского района – 11
- ТИК Нахимовского района — 12
После заверения СГИК списков, кандидатам предстоит следующий этап – представление в Севгоризбирком и окружные комиссии документов на регистрацию.
В течение 10 дней со дня приема необходимых для регистрации кандидатов документов комиссии примут решения о регистрации либо об отказе в регистрации.
источник: пресс-служба Севастопольской городской избирательной комиссии
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