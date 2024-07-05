Выдвижение кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Севастополя третьего созыва завершено

Севастопольская городская избирательная комиссия (СГИК) закончила прием документов о выдвижении кандидатов в депутаты регионального парламента. По итоговым данным на 4 июля 2024 года (18.00 часов) в СГИК общегородские списки подали:

Севастопольское городское отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России

Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

Севастопольское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Севастопольское городское отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ –ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в городе Севастополе;

Региональное отделение политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»

Региональное отделение политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в городе Севастополь

По одномандатным округам документы о выдвижении в депутаты Законодательного Собрания Севастополя третьего созыва представили 46 человек (включая 3 в порядке самовыдвижения):

ТИК Балаклавского района – 5

ТИК Гагаринского района – 18

ТИК Ленинского района – 11

ТИК Нахимовского района — 12

После заверения СГИК списков, кандидатам предстоит следующий этап – представление в Севгоризбирком и окружные комиссии документов на регистрацию.

В течение 10 дней со дня приема необходимых для регистрации кандидатов документов комиссии примут решения о регистрации либо об отказе в регистрации.

источник: пресс-служба Севастопольской городской избирательной комиссии

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