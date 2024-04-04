Выезд на «встречку», в повороте, на скорости. На что надеялся 20-летний водитель из Алушты?

Сотрудники Госавтоинспекции г. Алушты привлекли к административной ответственности водителя, грубо нарушившего ПДД.

В социальной сети Интернет-пользователи пожаловались на водителя автомобиля марки «Lada Niva», который 30 марта, в 19:03 в районе с. Изобильного совершил выезд на встречную полосу, проигнорировав дорожную разметку.

Сотрудники Госавтоинспекции г. Алушты провели проверку и установили, что за рулем автомобиля находился 20-летний местный житель. В отношении нарушителя составлен административный протокол по ч.4 ст.12.15 КоАП РФ (выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения) и вынесен штраф в размере 5 тысяч рублей, — сообщили в МВД по РК.