Выгоды использования номеров 8(800) для бизнеса: бесплатная связь, доступность услуг и новые каналы привлечения клиентов

Сфера обслуживания клиентов давно вышла за рамки очных встреч и личного общения. Современные технологии позволяют предоставлять услуги удаленно, экономя время и ресурсы компаний и потребителей. Одним из таких решений являются номера в коде 8(800). Эти телефонные номера бесплатны для звонящих из любой точки России, что открывает широкие возможности для бизнеса.

Применение номеров 8(800) позволяет организациям выстраивать коммуникацию с клиентами на новом уровне. Получатель услуги может позвонить бесплатно и решить свои вопросы, а компания – повысить лояльность потребителей и расширить географию обслуживания

Назначение номеров 8(800)

Номера в коде 8(800) открывают перед организациями широкие возможности для развития услуг и привлечения клиентов. Их основное предназначение – прием входящих звонков из любых регионов России бесплатно для абонентов. Подключение такого сервиса актуально для различных сфер бизнеса:

Продажа товаров и услуг. Клиент может бесплатно уточнить условия покупки, получить консультацию, сделать заказ

Служба поддержки. Пользователи звонят по бесплатному номеру и решают технические вопросы, запрашивают помощь

Контакт-центр. Операторы обрабатывают большой поток входящих обращений по разным направлениям

Прием заявок. Организации используют номер 8(800) для сбора заявок от потенциальных клиентов

Call-tracking. Маркетологи отслеживают эффективность рекламных кампаний, распределяя номера 8(800) по разным источникам

Возможности применения таких номеров обширны. Они позволяют повысить доступность услуг и сервисов для клиентов, а компаниям дают шанс выйти на новые рынки и расширить географию бизнеса

Преимущества подключения номеров 8(800)

Выбирая номер 8(800), клиенты получают комплексное решение, которое открывает широкие возможности ведения бизнеса. Подключая такой номер на сайте bezlimit-mts.ru, можно рассчитывать на следующие преимущества:

Бесплатное подключение номера 8(800) для приема входящих звонков из России

Тарифы на обслуживание номера начинаются от 300 рублей в месяц

Предлагается комплексный пакет услуг по доступной цене от 3000 рублей в месяц. В него входят номер 8(800), виртуальная АТС, облачная телефония и контакт-центр

Клиенты бесплатно получают красивые номера с легкозапоминающимися комбинациями 8(800)707, 8(800)222, 8(800)550 и другими

Оформление заявки, подключение и настройка номера происходят в день обращения

Процесс настройки максимально упрощен и не требует специальных технических знаний

Оказать услугу могут как юридическим, так и физическим лицам

Предусмотрены различные варианты оплаты: наличный и безналичный расчет, формирование полного пакета документов

Оформление происходит удаленно, без необходимости посещать офис

Подключение номера 8(800) открывает новые горизонты для развития бизнеса. Бесплатный для абонентов сервис повышает доступность услуг компании, расширяя географию и улучшая клиентский опыт. Более того, у организаций появляются дополнительные возможности для отслеживания эффективности рекламных кампаний и выстраивания грамотной стратегии продвижения.