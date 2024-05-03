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Выгоды использования номеров 8(800) для бизнеса: бесплатная связь, доступность услуг и новые каналы привлечения клиентов

Выгоды использования номеров 8(800) для бизнеса: бесплатная связь, доступность услуг и новые каналы привлечения клиентов

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в России 16:44 03.05.2024

Сфера обслуживания клиентов давно вышла за рамки очных встреч и личного общения. Современные технологии позволяют предоставлять услуги удаленно, экономя время и ресурсы компаний и потребителей. Одним из таких решений являются номера в коде 8(800). Эти телефонные номера бесплатны для звонящих из любой точки России, что открывает широкие возможности для бизнеса.

Применение номеров 8(800) позволяет организациям выстраивать коммуникацию с клиентами на новом уровне. Получатель услуги может позвонить бесплатно и решить свои вопросы, а компания – повысить лояльность потребителей и расширить географию обслуживания

Назначение номеров 8(800)

Номера в коде 8(800) открывают перед организациями широкие возможности для развития услуг и привлечения клиентов. Их основное предназначение – прием входящих звонков из любых регионов России бесплатно для абонентов. Подключение такого сервиса актуально для различных сфер бизнеса:

  • Продажа товаров и услуг. Клиент может бесплатно уточнить условия покупки, получить консультацию, сделать заказ
  • Служба поддержки. Пользователи звонят по бесплатному номеру и решают технические вопросы, запрашивают помощь
  • Контакт-центр. Операторы обрабатывают большой поток входящих обращений по разным направлениям
  • Прием заявок. Организации используют номер 8(800) для сбора заявок от потенциальных клиентов
  • Call-tracking. Маркетологи отслеживают эффективность рекламных кампаний, распределяя номера 8(800) по разным источникам

Возможности применения таких номеров обширны. Они позволяют повысить доступность услуг и сервисов для клиентов, а компаниям дают шанс выйти на новые рынки и расширить географию бизнеса

Преимущества подключения номеров 8(800)

Выбирая номер 8(800), клиенты получают комплексное решение, которое открывает широкие возможности ведения бизнеса. Подключая такой номер на сайте bezlimit-mts.ru, можно рассчитывать на следующие преимущества:

  • Бесплатное подключение номера 8(800) для приема входящих звонков из России
  • Тарифы на обслуживание номера начинаются от 300 рублей в месяц
  • Предлагается комплексный пакет услуг по доступной цене от 3000 рублей в месяц. В него входят номер 8(800), виртуальная АТС, облачная телефония и контакт-центр
  • Клиенты бесплатно получают красивые номера с легкозапоминающимися комбинациями 8(800)707, 8(800)222, 8(800)550 и другими
  • Оформление заявки, подключение и настройка номера происходят в день обращения
  • Процесс настройки максимально упрощен и не требует специальных технических знаний
  • Оказать услугу могут как юридическим, так и физическим лицам
  • Предусмотрены различные варианты оплаты: наличный и безналичный расчет, формирование полного пакета документов
  • Оформление происходит удаленно, без необходимости посещать офис

Подключение номера 8(800) открывает новые горизонты для развития бизнеса. Бесплатный для абонентов сервис повышает доступность услуг компании, расширяя географию и улучшая клиентский опыт. Более того, у организаций появляются дополнительные возможности для отслеживания эффективности рекламных кампаний и выстраивания грамотной стратегии продвижения.

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