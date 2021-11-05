Выходные пока не помогают. Ситуация с распространением COVID-19 ухудшилась в десяти регионах

Ситуация с распространением COVID-19 осложнилась за неделю сразу в 10 регионах России. Об этом сегодня заявила Вице-премьер России Татьяна Голикова.

Это Белгородская, Саратовская, Тюменская, Челябинская, Ярославская, Магаданская области, Красноярский край, Республики Татарстан, Тыва, Чувашия, — приводят ее слова в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Голикова отметила, что практически во всех регионах России уже заработали QR-коды для посещения госучреждений, общепита и культурных объектов. Для предотвращения распространения коронавируса важно наращивать вакцинацию и пресекать попытки фальсификации документов о сделанных прививках.

Практически все регионы России уже ввели QR-коды на посещение госучреждений, предприятий общественного питания, культурных учреждений. Важно, чтобы подлинность этих кодов, будь то справка о перенесенной болезни, код сертификата вакцинации или код теста ПЦР, досконально проверялись на местах. Для того, чтобы прервать цепочку распространения вируса, нужно наращивать вакцинацию и одновременно пресекать все попытки фальсификации документов о ней. От этого зависят сроки окончания пандемии для России, — сказала Голикова.



По официальным данным оперштаба, В России зафиксировано 8 714 595 случаев заражения, выздоровел 7 505 971 человек, умерли 244 447.