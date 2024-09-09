Выходные в Севастополе: погиб мужчина — трагедия произошла в районе дикого пляжа «Инжир»

На диком пляже в Севастополе погиб мужчина. 7 сентября в 16 часов 23 минуты поступила информация, что в районе дикого пляжа «Инжир» в воде обнаружили человека без признаков жизни и извлекли его на берег. Прибывшие спасатели предприняли действия по сердечно-лёгочной реанимации, однако вернуть к жизни мужчину 1990 года рождения не удалось.

Бархатный сезон начался: время осеннее, а погода в регионе совсем как летом. Многие стремятся наверстать моменты отдыха в последние тёплые недели года. В погоне за впечатлениями не стоит терять бдительность!

МЧС России по Севастополю напоминает, что купаться нельзя: в плохую погоду;

на диких пляжах;

в алкогольном опьянении;

за буйками;

прыгая в воду в незнакомых местах. Узнайте больше: Эксперты: набережная севастопольского Приморского бульвара должна быть бетонной На скалах и в горах запрещено: подходить к обрывам;

передвигаться по крутым, обрывистым и сыпучим тропам;

делать фотографии и селфи с риском для жизни;

заходить в пещеры, заниматься скалолазанием без спецснаряжения и подготовки;

находиться на обвалоопасных берегах, под ними и в местах возможного камнепада;

употреблять алкоголь. Ваша безопасность – ваша ответственность! источник: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе

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