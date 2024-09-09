Выходные в Севастополе: погиб мужчина — трагедия произошла в районе дикого пляжа «Инжир»

На диком пляже в Севастополе погиб мужчина. 7 сентября в 16 часов 23 минуты поступила информация, что в районе дикого пляжа «Инжир» в воде обнаружили человека без признаков жизни и извлекли его на берег. Прибывшие спасатели предприняли действия по сердечно-лёгочной реанимации, однако вернуть к жизни мужчину 1990 года рождения не удалось.
Бархатный сезон начался: время осеннее, а погода в регионе совсем как летом. Многие стремятся наверстать моменты отдыха в последние тёплые недели года. В погоне за впечатлениями не стоит терять бдительность!
МЧС России по Севастополю напоминает, что купаться нельзя:
- в плохую погоду;
- на диких пляжах;
- в алкогольном опьянении;
- за буйками;
- прыгая в воду в незнакомых местах.
На скалах и в горах запрещено:
- подходить к обрывам;
- передвигаться по крутым, обрывистым и сыпучим тропам;
- делать фотографии и селфи с риском для жизни;
- заходить в пещеры, заниматься скалолазанием без спецснаряжения и подготовки;
- находиться на обвалоопасных берегах, под ними и в местах возможного камнепада;
- употреблять алкоголь.
Ваша безопасность – ваша ответственность!
источник: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе
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С тегами: ГУ МЧС России в Севастополе