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Выходные в Севастополе: погиб мужчина — трагедия произошла в районе дикого пляжа «Инжир»
фото: пресс-служба Г У МЧС России в Севастополе

Выходные в Севастополе: погиб мужчина — трагедия произошла в районе дикого пляжа «Инжир»

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:43 09.09.2024

На диком пляже в Севастополе погиб мужчина. 7 сентября в 16 часов 23 минуты поступила информация, что в районе дикого пляжа «Инжир» в воде обнаружили человека без признаков жизни и извлекли его на берег. Прибывшие спасатели предприняли действия по сердечно-лёгочной реанимации, однако вернуть к жизни мужчину 1990 года рождения не удалось.

Бархатный сезон начался: время осеннее, а погода в регионе совсем как летом. Многие стремятся наверстать моменты отдыха в последние тёплые недели года. В погоне за впечатлениями не стоит терять бдительность!

МЧС России по Севастополю напоминает, что купаться нельзя:

  • в плохую погоду;
  • на диких пляжах;
  • в алкогольном опьянении;
  • за буйками;
  • прыгая в воду в незнакомых местах.
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На скалах и в горах запрещено:

  • подходить к обрывам;
  • передвигаться по крутым, обрывистым и сыпучим тропам;
  • делать фотографии и селфи с риском для жизни;
  • заходить в пещеры, заниматься скалолазанием без спецснаряжения и подготовки;
  • находиться на обвалоопасных берегах, под ними и в местах возможного камнепада;
  • употреблять алкоголь.

Ваша безопасность – ваша ответственность!

источник: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе 

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