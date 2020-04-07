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«Выйти из сумрака!». За один день Центры занятости Крыма проконсультировали почти три тысячи человек

«Выйти из сумрака!». За один день Центры занятости Крыма проконсультировали почти три тысячи человек

Опубликовал: CrimeaPRESS в Работа в Крыму 20:37 07.04.2020

Длительные «короновирусные выходные» и остановка на период «повышенной готовности» большинства частных предприятий просто вынудили людей, кто работал по «серым схемам», неофициально, на разовых заказах «выйти из сумрака» и обратиться за помощью (и деньгами!) в Центры занятости Крыма.

Только за один день территориальными отделениями ГКУ «Центр занятости населения» оказано 2822 консультации гражданам.  Об этом заявила вице-премьер – министр труда и социальной защиты РК Елена Романовская.

Из 2822 консультаций, предоставленных Центрами занятости 6 апреля, по 2319 разъяснения даны в телефонном режиме, 503 через электронную почту. На личном приеме приняты 58 человек. Напоминаю, что органы труда и соцзащиты и подразделения Центра занятости ведут работу в дистанционном режиме, а также прием граждан по предварительной записи, — отметила вице-премьер.

Елена Романовская также подчеркнула, что в подавляющем числе случаев обращаются граждане, которые работали без оформления трудовых отношений и вследствие прекращения деятельности предприятий оказались без каких-либо гарантий.

Еще раз хочу обратить внимание на правила постановки на учет в качестве безработного. Решение принимается в течение 10 дней с момента регистрации поданных документов, если гражданин не трудоустроен на подходящую работу. Если по предыдущему месту работы гражданин работал неофициально, то пособие не может составлять 12 130 рублей, то есть в максимальном размере. В первые три месяца оно будет выплачиваться в размере 1500 рублей. Тем не менее, для назначения мер социальной поддержки малообеспеченным семьям или семьям, имеющим детей, одному из супругов, неработающему и не осуществляющему уход за ребенком, необходимо состоять на учете в центре занятости в качестве безработного. Это условие предусмотрено не только республиканским, но и федеральным законодательством, — отметила вице-премьер.

Елена Романовская также сообщила, что за 6 апреля предоставили все необходимые документы и были зарегистрированы с целью поиска работы 59 человек, из которых по электронной почте – 35 человек, при личном посещении – 24. Уже трудоустроены 43 человек, 3 женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, а также 2 гражданам старше 50 лет выданы 5 сертификатов на обучение.

На сегодняшний день на рынке труда республики работодателями заявлены 15273 свободных рабочих мест Показатели соответствуют уровню прошлого года. Всплеска обращений в центры занятости не наблюдается, — отметила вице-премьер.

Елена Романовская отметила, что в среднем по республике на одного зарегистрированного с целью поиска работы приходится 2 вакантных рабочих мест. При этом, как и ранее, наблюдается региональный дисбаланс. Если в Симферополе это соотношение  составляет 11 вакансий на 1 человека и в Ялте 8 вакансий на 1 чел, то в сельхоз районах на одного человека приходится 0,5 вакансии. Работодателям необходимо заявить о свободных рабочих местах в таких регионах. В качестве безработных официально сегодня состоят 6130 человек. Эта цифра явно будет расти.

«Выйти из сумрака!». За один день Центры занятости Крыма проконсультировали почти три тысячи человек

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