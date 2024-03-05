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Выкопать понравившийся кустик-цветочек с городской клумбы – уже кража. История «цветочного вора» из Ялты

Выкопать понравившийся кустик-цветочек с городской клумбы – уже кража. История «цветочного вора» из Ялты

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 21:28 05.03.2024

Полиция Ялты задержала мужчину, похитившего кусты олеандра с городской клумбы.

С заявлением в полицию обратился представитель госпредприятия и сообщил о неизвестном, который вырвал пять кустов растения «Олеандр обыкновенный» с одной из клумб, расположенных в центральной части г. Ялты. Сумма причиненного ущерба составила свыше 3 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого. Как оказалось, в день происшествия, после распития горячительных напитков, 48-летний местный житель прогуливался по городу. Внимание мужчины привлекли кусты олеандра, растущие вдоль тротуара на клумбе, — сообщили в МВД по РК.

Выкопать понравившийся кустик-цветочек с городской клумбы – уже кража. История «цветочного вора» из Ялты

Убедившись в отсутствии свидетелей (но не камер наблюдения), подозреваемый вырвал чужое имущество и отнёс к себе домой. Злоумышленник сразу же украсил двор своего дома, высадив похищенные растения.

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В итоге кусты олеандра — городское имущество — сотрудники полиции изъяли и вернули заявителю. Растения снова высажены на городской клумбе. А что же «цветочный вор»? Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ («Кража»). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Выкопать понравившийся кустик-цветочек с городской клумбы – уже кража. История «цветочного вора» из Ялты

Фото: МВД по РК.

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