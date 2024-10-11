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Вынесен приговор по уголовному делу в отношении очередного украинского шпиона

Вынесен приговор по уголовному делу в отношении очередного украинского шпиона

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 20:22 11.10.2024

По информации крымской прокуратуры, вынесен приговор по уголовному делу в отношении 45-летнего гражданина Украины Сергея Попова. Он признан виновным по ст. 276 УК РФ (шпионаж).

В суде установлено, что в мае 2023 года Попов, находясь на территории Акимовского района, собрал данные о местах дислокации военной техники и личного состава Вооруженных Сил Российской Федерации. Указанные сведения он передал посредством интернет-мессенджера сотруднику главного управления разведки министерства обороны Украины. В последующем данная информация могла быть использована для нанесения огневого поражения по месту дислокации Вооруженных Сил Российской Федерации, — сообщили в прокуратуре РК.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности Попова и приговорил его к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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