Вынесен приговор по уголовному делу в отношении очередного украинского шпиона

По информации крымской прокуратуры, вынесен приговор по уголовному делу в отношении 45-летнего гражданина Украины Сергея Попова. Он признан виновным по ст. 276 УК РФ (шпионаж).

В суде установлено, что в мае 2023 года Попов, находясь на территории Акимовского района, собрал данные о местах дислокации военной техники и личного состава Вооруженных Сил Российской Федерации. Указанные сведения он передал посредством интернет-мессенджера сотруднику главного управления разведки министерства обороны Украины. В последующем данная информация могла быть использована для нанесения огневого поражения по месту дислокации Вооруженных Сил Российской Федерации, — сообщили в прокуратуре РК.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности Попова и приговорил его к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.