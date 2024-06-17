Выпил и за руль… чужого авто. «Приключения» уроженца Владивостока в Алуште

В ходе несения службы по надзору за дорожным движением сотрудники дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции ОМВД России по г. Алуште остановили на территории города автомобиль марки «ВАЗ» для проверки документов у водителя – 36-летнего уроженца Владивостока. По внешним признакам водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, в связи с чем был отстранен от управления транспортным средством. Проходить на месте процедуру освидетельствования на состояние опьянения – мужчина отказался.
Полицейские установили, что ранее данный гражданин был признан виновным в совершении административного правонарушения за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, в результате чего лишен права управлять транспортом на определенный срок. Также выяснилось, что собственником автомобиля, за рулем которого находился злоумышленник, является его знакомый – житель Белогорского района, работающий и проживающий на территории курортного города, — озвучили детали истории в пресс-службе МВД России по РК.
Отделом дознания ОМВД России по г. Алуште в отношении уроженца Владивостока возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 264.1 УК РФ «Управление транспортом в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию» и ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Согласно санкциям, приведенных выше статей, злоумышленнику может грозить от 2 до 5 лет лишения свободы. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
источник: пресс-служба МВД по Республике Крым
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