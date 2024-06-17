Выпил и за руль… чужого авто. «Приключения» уроженца Владивостока в Алуште

Отделом дознания ОМВД России по г. Алуште в отношении уроженца Владивостока возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 264.1 УК РФ «Управление транспортом в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию» и ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Согласно санкциям, приведенных выше статей, злоумышленнику может грозить от 2 до 5 лет лишения свободы. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым