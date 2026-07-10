Выпускникам Крымского филиала РГУП имени В.М.Лебедева дипломы вручил Сергей Удовин

Начальник Управления Судебного департамента в Республике Крым Сергей Удовин поздравил выпускников Крымского филиала Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный университет правосудия имени В.М.Лебедева» с окончанием высшего учебного заведения и вручил дипломы специалистам, успешно прошедшим курс обучения по программе «Судебная и прокурорская деятельность».

В ходе поздравления Сергей Удовин отметил:

Университет ориентирован на подготовку специалистов для судебной системы. Работа в суде – это шанс применять юриспруденцию на практике, учиться у профессионалов и формировать свою профессиональную репутацию в системе правосудия. Не скрою, работа в суде – это непросто, но вместо того чтобы видеть трудности как угрозу, постарайтесь воспринимать их как возможность для роста и развития.

С напутственным словом к выпускникам обратились директор Крымского филиала Сергей Трофимов, председатель Верховного Суда Республики Крым Игорь Радионов и заместитель председателя Арбитражного Суда Республики Крым Юлия Ловягина и другие почетные гости.

Внимание каждого присутствующего было сосредоточено на тех, кто все годы учебы шел к этой вершине — с усилиями, бессонными ночами над конспектами и верой в себя. В финальной точке этого путешествия в торжественной обстановке звучала заветная фраза: «Вам вручается диплом!».

В этом году дипломы об окончании вуза получили 258 бакалавров, 61 специалист и 51 магистр, четвертая часть из которых — с отличием.

Выпускники бакалавриата получили дипломы из рук председателя Верховного Суда Республики Крым Игоря Радионова, магистратуры — из рук заместителя председателя Арбитражного Суда Республики Крым Юлии Ловягиной.

В этот июльский день зал Симферопольского музыкального училища имени П.И.Чайковского наполнился звоном аплодисментов и трепетом сердец, а выпускники, взгляды которых сияли от гордости, держали в руках заслуженные дипломы. Этот знаковый момент — точка отсчета, начало новой главы, которая открывает дорогу к вершинам профессионального и личного роста.

Пусть в ваших сердцах всегда живет вера в добро и справедливость, а дорога к успеху будет вымощена терпением, любовью к профессии и теплом людских сердец. В добрый путь, юристы! Верю в каждого из вас! — подытожил Сергей Удовин.

Этот день останется в памяти выпускников как насыщенный эмоциями и напоминание о пройденных трудностях, больших и малых победах. Пусть каждый из них сохранит в сердце этот момент, ведь именно сегодня рождаются будущие защитники закона, активные граждане и профессионалы, способные изменить мир к лучшему.

источник: пресс-служба Управления Судебного департамента в Республике Крым