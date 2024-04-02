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Выпускникам вузов без опыта работы сегодня рады почти 7 из 10 компаний в у
фото: pikist.com

Выпускникам вузов без опыта работы сегодня рады почти 7 из 10 компаний в Крыму

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:33 02.04.2024

В опросе сервиса SuperJob Старт карьеры приняли участие представители предприятий и организаций из Крыма. В Крыму число компаний, где берут на работу выпускников вузов без опыта, сегодня 68%.

Чаще молодых специалистов берет на работу крупный бизнес (79% предприятий с численностью персонала от 1000 человек).

Среди предприятий и организаций различных отраслей деятельности наиболее лояльны выпускникам вузов производственные, строительные и IT-компании (78, 74 и 72% соответственно). Самые востребованные сегодня молодые специалисты — это инженеры. Выпускникам вузов также открыты линейные позиции в отделах продаж и клиентских службах. В некоторых компаниях стартовать придется с позиций секретарей и ассистентов. Выпускников педвузов ждут школы. Молодых врачей — поликлиники и больницы. Востребованы и выпускники IT-факультетов, — отмечают в

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