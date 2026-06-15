Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | Выпускники севастопольских школ сдают ЕГЭ по биологии, географии и иностранным языкам
Новости Республики
Выпускники севастопольских школ сдают ЕГЭ по биологии, географии и иностранным языкам
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Выпускники севастопольских школ сдают ЕГЭ по биологии, географии и иностранным языкам

Опубликовал: news-parser в Севастополь 12:31 15.06.2026

В Севастополе продолжается основной период государственной итоговой аттестации. Сегодня выпускники школ сдают ЕГЭ по биологии, географии и иностранным языкам — предметам по выбору, необходимым для поступления в высшие учебные заведения. Экзамены проходят в пяти пунктах проведения ЕГЭ, организованных на базе школ города.

Экзаменационная кампания проходит в штатном режиме. Все организационные процессы отлажены, сбоев и нарушений порядка не зафиксировано. Особое внимание мы уделяем обеспечению стабильности и безопасности проведения экзаменов. Наши организаторы делают все необходимое, чтобы выпускники могли сосредоточиться на выполнении заданий и показать достойный результат в комфортной, честной и безопасной обстановке, — отметил директор департамента образования и науки Максим Кривонос.

ЕГЭ по биологии сдают 249 человек, экзамен по географии выбрали 26 выпускников.

Иностранные языки сдают 166 человек. Английский язык выбрали 160 участников, китайский — четыре человека, немецкий — два человека.

Я сдаю английский язык. Хочу стать дипломатом. Меня вдохновил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров. Он очень эрудированный человек, талантливый дипломат и профессионал с большой буквы. Я всегда слежу за его выступлениями и мечтаю поступить в один из вузов Москвы или Санкт-Петербурга, — поделился выпускник билингвальной гимназии № 2 Владимир Иващенко.

Экзамен по иностранным языкам состоит из двух частей. Сегодня участники выполняют письменную часть, которая включает 36 заданий с кратким ответом и шесть заданий с развернутым ответом. Устную часть экзамена — раздел «Говорение» — выпускники будут сдавать 18 и 19 июня.

Узнайте больше:  Севастопольские губернаторские школьные трудовые отряды работают в «Севэлектроавтотрансе»

Результаты экзаменов участники смогут узнать в установленные сроки:

  • по географии и биологии — не позднее 1 июля;
  • по иностранным языкам — не позднее 3 июля.

источник: Правительство Севастополя

Просмотры: 4

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.