Выпускники севастопольских школ сдают ЕГЭ по биологии, географии и иностранным языкам

В Севастополе продолжается основной период государственной итоговой аттестации. Сегодня выпускники школ сдают ЕГЭ по биологии, географии и иностранным языкам — предметам по выбору, необходимым для поступления в высшие учебные заведения. Экзамены проходят в пяти пунктах проведения ЕГЭ, организованных на базе школ города.

Экзаменационная кампания проходит в штатном режиме. Все организационные процессы отлажены, сбоев и нарушений порядка не зафиксировано. Особое внимание мы уделяем обеспечению стабильности и безопасности проведения экзаменов. Наши организаторы делают все необходимое, чтобы выпускники могли сосредоточиться на выполнении заданий и показать достойный результат в комфортной, честной и безопасной обстановке, — отметил директор департамента образования и науки Максим Кривонос.

ЕГЭ по биологии сдают 249 человек, экзамен по географии выбрали 26 выпускников.

Иностранные языки сдают 166 человек. Английский язык выбрали 160 участников, китайский — четыре человека, немецкий — два человека.

Я сдаю английский язык. Хочу стать дипломатом. Меня вдохновил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров. Он очень эрудированный человек, талантливый дипломат и профессионал с большой буквы. Я всегда слежу за его выступлениями и мечтаю поступить в один из вузов Москвы или Санкт-Петербурга, — поделился выпускник билингвальной гимназии № 2 Владимир Иващенко.

Экзамен по иностранным языкам состоит из двух частей. Сегодня участники выполняют письменную часть, которая включает 36 заданий с кратким ответом и шесть заданий с развернутым ответом. Устную часть экзамена — раздел «Говорение» — выпускники будут сдавать 18 и 19 июня.

Результаты экзаменов участники смогут узнать в установленные сроки:

по географии и биологии — не позднее 1 июля;

по иностранным языкам — не позднее 3 июля.

источник: Правительство Севастополя

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