Выпускники Ялтинского медицинского колледжа получили свои дипломы

Бал выпускников традиционно состоялся в Ялтинском театре им. А.П. Чехова. Дипломы молодым специалистам среднего медицинского звена вручили Глава муниципального образования – председатель Ялтинского городского совета Константин Шимановский, заместитель главы администрации города Ялта Жанна Кислица, директор Ялтинского медицинского колледжа Людмила Мамыкина.

Искренне поздравляю выпускников с успешным прохождением очередного жизненного этапа. Вы сделали правильный выбор, так как быть медработником – почётно и благородно. Многие из вас уже успели проявить себя с лучшей стороны. Дорогие выпускники, вперёд к новым высотам в жизни и профессиональной деятельности!, — отметил Константин Шимановский, поблагодаривший Людмилу Мамыкину и весь трудовой коллектив за самоотдачу, профессионализм, обучение подрастающего поколения.

Выпускники заслушали видеопоздравление от министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко. Отдельно чествовали семейные пары, выпускающиеся в 2024 году из учебного заведения.

Ялтинский медицинский колледж – одно из старейших учебных заведений Республики Крым. В 2022 он отметил вековой юбилей. За годы существования выпускниками колледжа стали более 15 тысяч человек.

источник: пресс-служба Ялтинского городского совета