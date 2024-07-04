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Выпускники Ялтинского медицинского колледжа получили свои дипломы

Выпускники Ялтинского медицинского колледжа получили свои дипломы

Опубликовал: КрымPRESS в Образование в Крыму 20:34 04.07.2024

В 2024 году стены учебного заведения покинули 267 молодых медицинских работников по специальности «Сестринское дело», «Лечебное дело», Лабораторная диагностика» и «фармация». 15 человек завершили учёбу с красным дипломом.

Бал выпускников традиционно состоялся в Ялтинском театре им. А.П. Чехова. Дипломы молодым специалистам среднего медицинского звена вручили Глава муниципального образования – председатель Ялтинского городского совета Константин Шимановский, заместитель главы администрации города Ялта Жанна Кислица, директор Ялтинского медицинского колледжа Людмила Мамыкина.

Искренне поздравляю выпускников с успешным прохождением очередного жизненного этапа. Вы сделали правильный выбор, так как быть медработником – почётно и благородно. Многие из вас уже успели проявить себя с лучшей стороны. Дорогие выпускники, вперёд к новым высотам в жизни и профессиональной деятельности!, — отметил Константин Шимановский, поблагодаривший Людмилу Мамыкину и весь трудовой коллектив за самоотдачу, профессионализм, обучение подрастающего поколения. 

Выпускники заслушали видеопоздравление от министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко. Отдельно чествовали семейные пары, выпускающиеся в 2024 году из учебного заведения.

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Выпускники Ялтинского медицинского колледжа получили свои дипломы Выпускники Ялтинского медицинского колледжа получили свои дипломы Выпускники Ялтинского медицинского колледжа получили свои дипломы Выпускники Ялтинского медицинского колледжа получили свои дипломы Выпускники Ялтинского медицинского колледжа получили свои дипломы Выпускники Ялтинского медицинского колледжа получили свои дипломы Выпускники Ялтинского медицинского колледжа получили свои дипломы

Ялтинский медицинский колледж – одно из старейших учебных заведений Республики Крым. В 2022 он отметил вековой юбилей. За годы существования выпускниками колледжа стали более 15 тысяч человек.

источник: пресс-служба Ялтинского городского совета

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