Вырастила дочурку на свою голову… В Севастополе женщина угрожала расправой собственной матери

Предварительно установлено, что между 74-летней пенсионеркой и её 42-летней дочерью произошёл бытовой конфликт – пожилая женщина сетовала, что родственница ведёт асоциальный образ жизни, находится на иждивении у неё и постоянно бездельничает.
Дочь с предъявленными претензиями не согласилась, стала демонстративно разбрасывать вещи по квартире, а когда мать попыталась её урезонить, схватила гладильную доску, замахнулась и пригрозила убийством. Испугавшись за свою жизнь, пенсионерка закрылась в комнате, это не сразу остановило дебоширку, она напоследок пробила гладильной доской дверь и только затем ушла. После этого потерпевшая сообщила о произошедшем в полицию. В результате проведённых мероприятий участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Нахимовскому району установил местонахождение правонарушительницы, задержал её и доставил в отдел полиции для разбирательства, — озвучили детали семейного конфликта в пресс-службе УМВД России в Севастополе.
В настоящее время в отношении задержанной сотрудниками отдела дознания ОМВД возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», ей грозит до двух лет лишения свободы.
источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю
