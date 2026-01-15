Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | Вырастила дочурку на свою голову… В Севастополе женщина угрожала расправой собственной матери
Новости Республики

Вырастила дочурку на свою голову… В Севастополе женщина угрожала расправой собственной матери

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 12:37 15.01.2026

Предварительно установлено, что между 74-летней пенсионеркой и её 42-летней дочерью произошёл бытовой конфликт – пожилая женщина сетовала, что родственница ведёт асоциальный образ жизни, находится на иждивении у неё и постоянно бездельничает.

Дочь с предъявленными претензиями не согласилась, стала демонстративно разбрасывать вещи по квартире, а когда мать попыталась её урезонить, схватила гладильную доску, замахнулась и пригрозила убийством. Испугавшись за свою жизнь, пенсионерка закрылась в комнате, это не сразу остановило дебоширку, она напоследок пробила гладильной доской дверь и только затем ушла. После этого потерпевшая сообщила о произошедшем в полицию. В результате проведённых мероприятий участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Нахимовскому району установил местонахождение правонарушительницы, задержал её и доставил в отдел полиции для разбирательства, — озвучили детали семейного конфликта в пресс-службе УМВД России в Севастополе. 

В настоящее время в отношении задержанной сотрудниками отдела дознания ОМВД возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», ей грозит до двух лет лишения свободы.

Узнайте больше:  В Ялте тушили крупный пожар - горел магазин

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

Просмотры: 18

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.