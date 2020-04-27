Вырастили на свою голову… В Севастополе внучка обворовала 95-летнюю бабушку

В дежурную часть ОМВД России по Ленинскому району в Севастополе обратилась 95-летняя местная жительница — у неё похитили банковскую карту, с которой сняли 80000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска выяснили обстоятельства произошедшего, установили личность злоумышленницы и задержали её. Оказалось, совершила хищение 24-летняя внучка пострадавшей. Девушка, находясь в гостях у бабушки, незаметно похитила её карту, затем обналичила её в ближайшем банкомате. Похищенные денежные средства злоумышленница потратила на собственные нужды, — озвучили детали истории в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.