Высокие цены при плохом сервисе. Минусы российских курортов — мнение туристов

Российский сервис бронирования жилья для отдыха
Большинство россиян (48,51%) ответило, что на российских курортах сильно завышенные цены на продукты, питание, услуги и т. д. На втором месте — низкий уровень сервиса — 21,64% россиян недовольны, как их обслуживают на курортах и в отелях. 8,21% туристов также возмущены нахальным поведением местных владельцев жилья, 6,72% опрошенных хотели, чтобы все отдыхающие на курортах соблюдали социальную дистанцию. Меньше всего туристы на отдыхе недовольны пляжами и общепитом (по 2,24%), а также некачественной уборкой номеров (1,49%). Всем довольны на курортах 8,96% отдыхающих, — сообщили в пресс-службе сервиса.
Чем недовольны туристы на отдыхе:
1. Высокие цены, 48,51%
2. Низкий уровень сервиса, 21,64%
3. Всем довольны, 8,96%
4. Нахальное поведение местных владельцев жилья, 8,21%
5. Отсутствие социальной дистанции, 6,72%
6-7. Пляжи и общепит, 2,24%
8. Некачественная уборка номеров, 1,49%
* По данным опроса соцсетей
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