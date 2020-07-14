Высокие цены при плохом сервисе. Минусы российских курортов — мнение туристов

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опросил пользователей социальных сетей и выявил, чем больше всего они не довольны на отдыхе.

Большинство россиян (48,51%) ответило, что на российских курортах сильно завышенные цены на продукты, питание, услуги и т. д. На втором месте — низкий уровень сервиса — 21,64% россиян недовольны, как их обслуживают на курортах и в отелях. 8,21% туристов также возмущены нахальным поведением местных владельцев жилья, 6,72% опрошенных хотели, чтобы все отдыхающие на курортах соблюдали социальную дистанцию. Меньше всего туристы на отдыхе недовольны пляжами и общепитом (по 2,24%), а также некачественной уборкой номеров (1,49%). Всем довольны на курортах 8,96% отдыхающих, — сообщили в пресс-службе сервиса.