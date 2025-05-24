Высококачественные премиальные корма для животных: забота о здоровье с хорошим вкусом

Домашние животные — полноценные члены семьи. И как заботливые хозяева мы стремимся обеспечить им лучшее: комфорт, любовь и, конечно же, качественное питание. На этом фоне всё больше владельцев собак и кошек обращают внимание на премиальные и суперпремиальные корма, которые значительно отличаются от массового сегмента. Но что скрывается за словами «высококачественный корм»? Чем он лучше обычного и кому подходит?

Что такое премиальный корм: определение и особенности

Премиальные корма — это корма, созданные на основе научного подхода к потребностям домашних животных — https://awardpetfood.ru. Их основное отличие от продуктов эконом-класса — в составе, технологии производства и уровне контроля качества.

Ключевые особенности премиальных кормов:

высокое содержание животного белка. В таких кормах мясо — основной ингредиент, а не субпродукты или растительные заменители.

натуральный состав. Без сои, искусственных ароматизаторов, красителей, усилителей вкуса.

баланс витаминов и минералов. Формулы разрабатываются с учётом потребностей конкретных животных — по возрасту, породе, активности и даже состоянию здоровья.

гипоаллергенные и специализированные линейки. Для животных с чувствительным пищеварением, кожными проблемами, склонностью к ожирению и т. д.

производство по международным стандартам. Использование сырья класса human grade (пригодного для человеческого питания), строгий контроль на всех этапах производства.

Из чего делают качественные корма?

Премиальные корма изготавливаются из ингредиентов высокого качества, которые проходят многоступенчатую проверку. В состав могут входить:

свежие или дегидратированные мясные ингредиенты: курица, ягнёнок, утка, индейка, лосось и др.

полезные злаки и псевдозлаки: бурый рис, овёс, ячмень, киноа.

овощи и фрукты: тыква, шпинат, черника, морковь, яблоки — как источники клетчатки, антиоксидантов и витаминов.

омега-3 и Омега-6 жирные кислоты: из лососевого масла или льняного семени — для здоровья кожи и шерсти.

пробиотики и пребиотики: для поддержки микрофлоры кишечника.

хондроитин и глюкозамин: в кормах для пожилых собак или крупных пород.

Отсутствие побочных продуктов (переработанных отходов мясной промышленности), низкокачественного белка, кукурузы и пшеницы делает премиальные корма не только вкусными, но и максимально полезными.

Премиальные бренды: на что обратить внимание

На рынке популярны бренды, зарекомендовавшие себя в категории премиального и суперпремиального сегмента:

AWARD — представитель нового поколения кормов, сочетающих натуральный состав с профессиональной рецептурой. Продукция AWARD ориентирована на тех, кто хочет обеспечить питомца действительно сбалансированным и безопасным рационом. Используется отборное мясо как основного источника белка. Применяются ингредиенты уровня human grade. Полное отсутствие искусственных добавок и аллергенных компонентов. Собственные научные разработки и сотрудничество с ветеринарными диетологами. Присутствуют линейки кормов для разных потребностей: от повседневного питания до специализированных формул для стерилизованных животных, питомцев с чувствительным пищеварением и др.

Acana и Orijen (Канада) — корма с высоким содержанием свежего мяса, без злаков, с большим разнообразием ингредиентов.

Farmina (Италия) — линейки N&D с добавлением фруктов и витаминов, высокое качество белков.

Monge (Италия) — доступный по цене, но сбалансированный корм с разнообразными вкусами.

Royal Canin и Hill’s — медицинские и профилактические корма, широко используемые ветеринарами.

Grandorf (Бельгия) — гипоаллергенные формулы с пробиотиками, без курицы и злаков.

Выбор бренда зависит от индивидуальных потребностей питомца и рекомендаций специалиста.

Для кого подходят премиальные корма?

Высококачественные корма показаны всем животным, но особенно важны в следующих случаях:

щенки и котята. В период активного роста особенно важно получать полноценный рацион.

пожилые животные. Поддержка суставов, сердца и пищеварения требует особого состава.

породистые питомцы. У многих пород есть предрасположенности к определённым заболеваниям — качественное питание помогает снизить риски.

животные с проблемами со здоровьем. Аллергии, болезни ЖКТ, избыточный вес, чувствительность к кормам — всё это требует подбора специализированной диеты.

активные животные и питомцы на натуральном кормлении. Премиум-корм может использоваться как основа или дополнение к натуральному рациону.

Как правильно выбрать премиальный корм?

Подход к выбору должен быть комплексным:

учитывайте вид и возраст животного. Щенкам, взрослым и пожилым животным нужны разные составы.

изучайте состав. Первый ингредиент — мясо. Чем меньше непонятных добавок и чем прозрачнее список, тем лучше.

смотрите на особенности породы. Некоторые породы склонны к аллергиям, ожирению или ЖКТ-проблемам — выбирайте формулы, адаптированные под эти особенности.

избегайте частой смены корма. Перевод с одного на другой должен быть постепенным.

проконсультируйтесь с ветеринаром. Особенно, если есть проблемы со здоровьем.

следите за реакцией питомца. Настроение, шерсть, стул, активность — всё это показатели подходящего питания.

Переход на премиальные корма — это не дань моде, а инвестиция в здоровье и долголетие питомца. Такие продукты дают возможность владельцу быть уверенным в том, что его любимец получает все необходимые питательные вещества из качественного, безопасного и вкусного рациона.

Выбирайте осознанно — и ваш питомец ответит вам благодарностью, здоровьем и отличным настроением.

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