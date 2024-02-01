Выставка художника Ивана Кудрявцева представлена в Центральной библиотеке Крыма

Экспозиция посвящена теме войны и мира во время Великой Отечественной войны и специальной военной операции.

В Крымской республиканской универсальной научной библиотеке им. И.Я. Франко состоялось открытие персональной художественной экспозиции «На светлой стороне…» заслуженного художника Республики Крым, мастера декоративно-прикладного искусства, дизайнера, педагога Ивана Кудрявцева. Выставка посвящена теме войны и мира во время Великой Отечественной войны и специальной военной операции.

Вниманию зрителей представлены портреты героев военных событий, пейзажи с видами памятников героям великих боевых сражений. Работы рассказывают о силе духа и мужестве, героизме и отваге, самоотдаче и самопожертвовании защитников Отечества. Демонстрируются и жанровые картины, созданные мастером кисти за последние три года и пронизанные любовью к Крыму и родному городу Евпатории, — сообщает пресс-служба министерства культуры РК.

Иван Кудрявцев рассказал гостям о процессе создания серии картин, посвященных военной теме, поделился размышлениями о неразрывной связи времен и эпох, о том, что созданные им произведения искусства сохраняют и передают историческую память, дух времени, пробуждая в людях глубокие чувства. Также художник презентовал фрагмент фильма о своем творчестве.

Фото: Крымская республиканская универсальная научная библиотека им. И.Я. Франко.