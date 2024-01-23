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Выставка художника-постановщика ского государственного ТЮЗа Димитрия Николаева. Вас приглашают
автор: заслуженный художник Республики Крым Димитрий Николаев

Выставка художника-постановщика Крымского государственного ТЮЗа Димитрия Николаева. Вас приглашают

Опубликовал: КрымPRESS в Выставки Крыма 12:31 23.01.2024

В пятницу 26 января в 17:00 открывается персональная выставка заслуженного художника Республики Крым, члена Союза художников «Арт», художника-постановщика Крымского государственного ТЮЗа Димитрия Николаева. Будем рады видеть гостей в галерее «Ха-Ра-Шо!» (г. Евпатория, ул. Бартенева, 1, 26.01.2024  17:00).

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Выставка художника-постановщика Крымского государственного ТЮЗа Димитрия Николаева. Вас приглашают Выставка художника-постановщика Крымского государственного ТЮЗа Димитрия Николаева. Вас приглашают Выставка художника-постановщика Крымского государственного ТЮЗа Димитрия Николаева. Вас приглашают Выставка художника-постановщика Крымского государственного ТЮЗа Димитрия Николаева. Вас приглашают

источник: Крымский государственный театр юного зрителя

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