Выставка художника-постановщика Крымского государственного ТЮЗа Димитрия Николаева. Вас приглашают

В пятницу 26 января в 17:00 открывается персональная выставка заслуженного художника Республики Крым, члена Союза художников «Арт», художника-постановщика Крымского государственного ТЮЗа Димитрия Николаева. Будем рады видеть гостей в галерее «Ха-Ра-Шо!» (г. Евпатория, ул. Бартенева, 1, 26.01.2024 17:00).

источник: Крымский государственный театр юного зрителя