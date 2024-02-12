Прямо сейчас:
Главная | Культура Крыма | Выставки Крыма | Выставка работ фотохудожника Александра Гущина открылась в галерее Крымского ТЮЗа
актуально в республике
Выставка работ фотохудожника Александра Гущина открылась в галерее ского ТЮЗа

Выставка работ фотохудожника Александра Гущина открылась в галерее Крымского ТЮЗа

Опубликовал: CrimeaPRESS в Выставки Крыма 22:02 12.02.2024

В галерее актуального искусства «Ха-Ра-Шо!» Крымского государственного театра юного зрителя открылась выставка работ фотохудожника Александра Гущина. Это вторая персональная выставка автора в галерее Крымского ТЮЗа, также фотографии выставлялись в коллаборации с другими фотографами Севастополя.

Выставка работ фотохудожника Александра Гущина открылась в галерее Крымского ТЮЗа

На вернисаже куратор галереи Андрей Пермяков отметил, что подобные выставки – это возможность замедлиться и увидеть красоту вокруг себя. Люди, которые работают в жанре художественной фотографии, особенно, такие как пейзаж, анималистика – это настоящие фотоохотники. В случае с пейзажем, авторы охотятся за погодой, чтобы поймать нужный свет, — рассказали в министерстве культуры РК.

Выставка работ фотохудожника Александра Гущина открылась в галерее Крымского ТЮЗа

Выставка Александра Гущина открывает зрителям полуостров с новой стороны, известные пейзажи приобретают совсем другие очертания. Снимки, сделанные ночью с длинной выдержкой и подсветкой, давно стали визитной карточкой автора. Увидеть экспозицию в Евпатории можно до 22 февраля (вход свободный).

Узнайте больше:  Выставка живописи «Крым. Старинные усадьбы» открылась в Алуште

Выставка работ фотохудожника Александра Гущина открылась в галерее Крымского ТЮЗа

Александр Гущин – уроженец Севастополя, художник Международной федерации фотографического искусства (Аrtiste FIAP), заслуженный художник Международной федерации фотографического искусства.

Выставка работ фотохудожника Александра Гущина открылась в галерее Крымского ТЮЗа

Фото: Крымский государственный театр юного зрителя.

Просмотры: 2 118

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: выставки в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
выставки в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.