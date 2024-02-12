Выставка работ фотохудожника Александра Гущина открылась в галерее Крымского ТЮЗа

В галерее актуального искусства «Ха-Ра-Шо!» Крымского государственного театра юного зрителя открылась выставка работ фотохудожника Александра Гущина. Это вторая персональная выставка автора в галерее Крымского ТЮЗа, также фотографии выставлялись в коллаборации с другими фотографами Севастополя.

На вернисаже куратор галереи Андрей Пермяков отметил, что подобные выставки – это возможность замедлиться и увидеть красоту вокруг себя. Люди, которые работают в жанре художественной фотографии, особенно, такие как пейзаж, анималистика – это настоящие фотоохотники. В случае с пейзажем, авторы охотятся за погодой, чтобы поймать нужный свет, — рассказали в министерстве культуры РК.

Выставка Александра Гущина открывает зрителям полуостров с новой стороны, известные пейзажи приобретают совсем другие очертания. Снимки, сделанные ночью с длинной выдержкой и подсветкой, давно стали визитной карточкой автора. Увидеть экспозицию в Евпатории можно до 22 февраля (вход свободный).

Александр Гущин – уроженец Севастополя, художник Международной федерации фотографического искусства (Аrtiste FIAP), заслуженный художник Международной федерации фотографического искусства.

Фото: Крымский государственный театр юного зрителя.