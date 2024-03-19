Выставка «Россия» на ВДНХ: прошли мероприятия, посвящённые 10-летию воссоединения Севастополя с Россией

18 марта Севастополь широко отметил 10-летие возвращения в состав России. На выставке-форуме «Россия» в Москве этот день прошёл также по-особенному: с самого утра состоялось торжественное шествие «Крым, Севастополь – Россия навсегда!» Участники несли в руках флаги, цветы и заряжали всех окружающих хорошим настроением.

В зоне культурных проектов павильона 75 прошла презентация «Вместе в будущее: 10 лет Русской весне». О том, как развиваются Севастополь и Крым и какие проекты реализуются с 2014 года, рассказали представители и амбассадоры регионов – заместитель губернатора Севастополя Мария Литовко, Андрей Граничка и Илья Авербух, Наиль Измайлов и Самвел Сарухян, Рем Акчурин, Алексей Липко и Валерий Захарьин, Дмитрий Гачко и Сергей Першин, Олег Зубков и братья Эдгард и Аскольд Запашные, Антон Шкаплеров и многие другие.

Севастополь – это город, в котором хочется жить. Город, в котором ты хочешь и знаешь, где работать. Ты уверен за жизнь своих детей и семьи. Это город, в котором ты с уверенностью смотришь в будущее. За 10 лет население Севастополя увеличилось в полтора раза. Растущая численность населения и создание сотен необходимых социальных объектов говорят о многом – тот, кто хоть раз приезжает в Севастополь, уже хочет вернуться или даже переехать сюда жить, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя губернатора Севастополя Марию Литовко.

На стенде Севастополя новая неделя традиционно началась с поднятия флага России и исполнения гимнов страны и Города-Героя. Флаг поднимала амбассадор стенда – руководитель исполкома Общероссийского народного фронта в Севастополе Лариса Мельник.

Севастополь – родина Русской весны, очень символично, что именно в день нашего воссоединения с Родиной объявляются результаты выборов Президента России. Это, безусловно, историческое событие, которое невозможно переоценить, – отмечает Лариса Мельник.

Праздничный день также был насыщен различными мастер-классами, викторинами и играми. Вечером гостей ждал концерт «Севастопольская симфония» Севастопольского симфонического оркестра совместно с Государственным Кремлёвским оркестром.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя