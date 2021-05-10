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«Выстрел памяти» в Феодосии прогремел на набережной. В память о героическом Керченско-Феодосийском десанте

«Выстрел памяти» в Феодосии прогремел на набережной. В память о героическом Керченско-Феодосийском десанте

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:53 10.05.2021

В 76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне  на берегу Феодосийского залива состоялась праздничная акция «Выстрел Памяти». Над акваторией Черного моря, там, где в декабре и январе 1941- 1942 годов высаживались участники героического Керченско-Феодосийского десанта, прогремел символичный «Выстрел памяти».

«Выстрел памяти» в Феодосии прогремел на набережной. В память о героическом Керченско-Феодосийском десанте

Военно-патриотический проект «Выстрел памяти» впервые был проведен в ноябре 2017 года в ознаменование 75-й годовщины контрнаступления наших войск под Сталинградом. Это событие послужило началом традиции отмечать в городе-герое Волгограде памятные даты троекратным залпом из артиллерийских орудий, — напомнили в администрации Феодосии.

«Выстрел памяти» в Феодосии прогремел на набережной. В память о героическом Керченско-Феодосийском десанте

9 мая к акции присоединились города-Герои Керчь, Мурманск, Новороссийск и города воинской славы — Волоколамск, Калач-на-Дону, Феодосия.

«Выстрел памяти» в Феодосии прогремел на набережной. В память о героическом Керченско-Феодосийском десанте

После символичного залпа участники мероприятия возложили цветы к памятнику Керченско-Феодосийскому десанту.

«Выстрел памяти» в Феодосии прогремел на набережной. В память о героическом Керченско-Феодосийском десанте

Организаторы акции — межрегиональная патриотическая общественная организация «Сталинградский призыв» — целью «Выстрела Памяти» ставят сохранение памяти о героизме нашего народа, проявленном на фронтах и в тылу, о 27 миллионах жизней, которые унесла война, сохранение правды о героических победах нашей армии и флота в сражениях с врагом.

«Выстрел памяти» в Феодосии прогремел на набережной. В память о героическом Керченско-Феодосийском десанте

Фото и материалы: пресс-служба администрации Феодосии.

«Выстрел памяти» в Феодосии прогремел на набережной. В память о героическом Керченско-Феодосийском десанте

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