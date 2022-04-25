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Вызываю огонь на себя. В Минобороны РФ рассказали о беззаветном мужестве наших солдат и офицеров

Вызываю огонь на себя. В Минобороны РФ рассказали о беззаветном мужестве наших солдат и офицеров

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:18 25.04.2022

Минобороны РФ продолжает рассказывать о настоящих героях нашего времени – российских солдатах и офицерах, проявляющих образцы стойкости, мужества, отваги в ходе спецоперации на Украине. Читая очередные сводки о воинах-героях, получивших серьезные ранения в боях, задайте себе вопрос, «а я смог бы поступить так же?».

Командир мотострелковой роты старший лейтенант Илья Пакулов обнаружил выстроенную оборону противника. Оценив ситуацию, Илья выдвинулся на боевой машине вперед, спровоцировав огонь артиллерии и минометов на себя. Затем он передал координаты основным силам, после чего, несмотря на полученное ранение, старший лейтенант вывел группу из-под огня.

Майор Дмитрий Лысенко корректировал огонь артиллерии и осуществлял контроль нанесения огневого поражения противнику. В ходе боя пост корректировки огня был обнаружен, но несмотря на то, что Дмитрий получил осколочное ранение, он продолжил выполнять задачи. Благодаря его действиям, вражеская артиллерия была полностью уничтожена, а российские войска освободили населенный пункт из-под контроля радикально настроенных украинских боевиков.

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Рядовой Илья Коченгин, действуя в составе батальонно-тактической группы российских мотострелков, огнем из гранатомета наносил урон прорывающимся боевикам. В ходе очередной попытки выйти из окружения боевики нанесли массированный огнеметный удар по позициям российских мотострелков — Илья получил ранение, но из боя не вышел. В результате задача по блокированию населенного пункта была выполнена.

Вызываю огонь на себя. В Минобороны РФ рассказали о беззаветном мужестве наших солдат и офицеров


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