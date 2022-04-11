реклама крым
Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Взаимовыручка и боевое братство. Минобороны РФ – о героизме советских воинов и их славных наследниках

crimeapress_news



реклама в крыму


Взаимовыручка и боевое братство. Минобороны РФ – о героизме советских воинов и их славных наследниках
Скриншот: МО РФ

Взаимовыручка и боевое братство. Минобороны РФ – о героизме советских воинов и их славных наследниках

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:41 11.04.2022

Минобороны РФ продолжает проводить исторические параллели между событиями Великой Отечественной войны и нынешней спецоперации на Украине.  Очередной рассказ – о принципе: «сам погибай, а товарища выручай».

Спас жизни товарищей.

Переправляясь через водный рубеж, российские войска подверглись артиллерийскому обстрелу украинских националистов. После попадания очередного снаряда по мосту один из движущихся автомобилей упал в реку. Капитан медицинской службы Константин Вшивков, невзирая на огонь противника, бросился в ледяную воду помогать товарищам и вытащил из машины троих военнослужащих с многочисленными переломами и осколочными ранениями. Перенеся их на берег, он оказал им неотложную медицинскую помощь и отправил в полевой госпиталь.

Узнайте больше:  «Паркон» зафиксирует и остановку, и стоянку не по правилам в городах Крыма

В июле 1944 года, войдя в город Вильнюс, советские танкисты встретили ожесточенное сопротивление немецко-фашистских оккупантов. В ходе уличных боев в районе железнодорожной станции была подожжена одна боевая машина. Гвардии лейтенант медицинской службы Григорий Болонин под огнем противника бросился к горящему танку спасать товарищей и вытащил из него двоих военнослужащих. Отнеся их в безопасное место, он оказал им первую медицинскую помощь. В тех боях Григорий Болонин спас жизнь 23 советским танкистам.

Взаимовыручка и боевое братство. Минобороны РФ – о героизме советских воинов и их славных наследниках


Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>

Новости Крыма сегодня

Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2022гг.