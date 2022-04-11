Взаимовыручка и боевое братство. Минобороны РФ – о героизме советских воинов и их славных наследниках

Минобороны РФ продолжает проводить исторические параллели между событиями Великой Отечественной войны и нынешней спецоперации на Украине. Очередной рассказ – о принципе: «сам погибай, а товарища выручай».

Спас жизни товарищей.

Переправляясь через водный рубеж, российские войска подверглись артиллерийскому обстрелу украинских националистов. После попадания очередного снаряда по мосту один из движущихся автомобилей упал в реку. Капитан медицинской службы Константин Вшивков, невзирая на огонь противника, бросился в ледяную воду помогать товарищам и вытащил из машины троих военнослужащих с многочисленными переломами и осколочными ранениями. Перенеся их на берег, он оказал им неотложную медицинскую помощь и отправил в полевой госпиталь.

В июле 1944 года, войдя в город Вильнюс, советские танкисты встретили ожесточенное сопротивление немецко-фашистских оккупантов. В ходе уличных боев в районе железнодорожной станции была подожжена одна боевая машина. Гвардии лейтенант медицинской службы Григорий Болонин под огнем противника бросился к горящему танку спасать товарищей и вытащил из него двоих военнослужащих. Отнеся их в безопасное место, он оказал им первую медицинскую помощь. В тех боях Григорий Болонин спас жизнь 23 советским танкистам.

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