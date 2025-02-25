XII Всероссийский фестиваль «Диво России»: идёт приём заявок на участие от СМИ и субъектов туриндустрии

Всероссийский туристический кинофестиваль «Диво России», в котором смогут принять участие профессионалы и любители кино(видео)индустрии, сотрудники федеральных и региональных телеканалов, видеоблогеры, представители видеостудий или их заказчиков; Всероссийский командный фестиваль-конкурс туристских видеопрезентаций «Диво России», на который приглашаются профессионалы из сферы туризма: региональные и муниципальные администрации, туристско-информационные центры и офисы по туризму, туроператоры и турагентства, музеи и клубы, санатории и отели, предприятия, связанные с промышленным туризмом, народными промыслами и ресторанным бизнесом.

В отличие от кинофестиваля здесь нужно представить не фильмы или профессиональные видеоролики, а грамотно созданные презентации, записанные авторами на видеокамеру или смартфон.

Участие в фестивалях бесплатное, если авторы-заявители представят на конкурс не более 3-х проектов в каждом из конкурсов. Презентации,видеоролики и фильмы о туризме будут размещаться на Первом российском национальном телеканале и видеоканалах (более 300 тыс. подписчиков). Подробнее — www.дивороссии.рф.

Этапы конкурсов:

1 января — 31 марта. Прием заявок и видеоматериалов на оба конкурса. Первичный отбор участников конкурса. Предоставляется возможность доработать свои проекты. 1 марта — 31 августа. На Первом российском национальном телеканале и каналах «Диво России» будут проходить трансляции видеопроектов участников конкурса. 1 июля — 31 августа. Полуфиналы «Диво России». Определяются лучшие проекты 2025 года, которые будут отобраны в финалы. 1 октября — 15 октября. Пройдут два очных финала «Диво России» (командный и кинофестиваль) в Сочи и Севастополе.

Положение Всероссийского туристического кинофестиваля «Диво России»

Положение Всероссийского командного конкурса видеопрезентаций «Диво России»

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК