XIV Международный фестиваль «Великое русское слово» в Крыму – основные мероприятия

С 7 по 12 июня в Республике Крым проходит XIV Международный фестиваль «Великое русское слово», церемония открытия которого состоится возле памятника А.С. Пушкину в крымской столице и приурочена к Международному дню русского языка. Сегодня в Симферополе прошло открытие фестиваля, основной же его площадкой, традиционно, станет Ялта.

8 июня в Ялте, в санатории «Россия» состоятся Кирилло-Мефодиевские церковно-педагогические чтения «Духовно-нравственное и патриотическое воспитание в системе традиционных ценностей: история, современность, перспективы». Мероприятие приурочено к 800-летию со дня рождения св. князя Александра Невского.

9 июня в Ливадийском дворце-музее пройдет пленарное заседание Ливадийского клуба на тему «Россия и Запад: конфликт цивилизаций и модели новой архитектуры мирового порядка». В рамках заседания планируется подписание соглашения о сотрудничестве между муниципалитетами Республики Крым, Донецкой и Луганской народных республик.

Вместе с тем, на территории Большой Ялты пройдут V Международный симпозиум при участии представителей профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений и XIII Международный научно-методический семинар преподавателей русского языка и литературы.

11 июня в течение всего дня на набережной им. Ленина в Ялте пройдут детский фестиваль «Русский сувенир», концертная программа «Крым собирает друзей», а также выступления балалаечников и баянистов.

Вечером в концертном зале «Юбилейный» состоится гала-концерт XIV Международного фестиваля «Великой русское слово».

Завершится фестиваль 12 июня в День России.

С полной программой фестиваля можно ознакомиться здесь .