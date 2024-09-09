Ялта: график обработки растений от вредителей и болезней на территориях МБУ «Зеленстрой» с 9 по 16 сентября

1. Сквер Пионерский

2. Сквер по ул. Ломоносова

3. ул. Тольятти

4. ул. Чехова

5. Пушкинский бульвар

6. Бульвар Ломоносовский

7. Сквер по ул. Садовая, ул.Садовая

8. Сквер Некрасова

9. Гоголевский бульвар

10. Сквер у памятника В.И.Ленину

11. ул. Карла Маркса

12. Сквер Крымниипроект

13. Крымский бульвар

14. Сквер у Цирка (сквер Шевченко)

15. Сквер по ул. Кирова/ул. Щорса

16. Сквер Комсомольский

17. Сквер Юбилейный

18. Сквер у дома одежды

19. Сквер по ул. Карла Маркса

20. ул. Рузвельта

21. пгт. Гурзуф (набережная и парк им. А.С. Пушкина, ул. Соловьева, сквер по ул. Подвойского, ул. Подвойского (дом быта), ул. Ленинградская).

2 день — 11.09 — 12.09.2024

1. Приморский парк

2. Городской сад

3. Сквер Калинина

4. Парк Дарсан, Холм Славы

5. ул. Киевская

6. ул. Московская

7. Сквер у 9 школы

8. Бульвар по ул. Московская

9. Сквер у Горисполкома

10. Дорожная развязка «Въездная группа»

11. ул. Кирова

12. Сквер Тимирязева

13. Сквер М.П.Чеховой

14.Сквер Данилевского

15. Сквер им. Батурина

16. Сквер по ул. Батурина 4

17. Набережная им. Ленина

18. Площадь Советская

19.Сквер у автовокзала

3 день — 13.09 — 16.09.2024

1. Сквер Победы

2. пгт. Массандра (район площади Дружба, сквер с детской площадкой по ул. Стахановской)

3. г. Ялта, топоним «Солнечная тропа»

4. г. Алупка (парк Годлевского, сквер по ул. Ленина, локально Милютинский парк, зеленые зоны у памятника Амет-Хану Султану)

5. пгт. Гаспра (парк Чаир, Ясная поляна)

6. пгт. Симеиз (парк Симеиз, куртина кольцо, зеленые зоны у поссовета)

7. пгт. Форос (сквер Космонавтов, сквер Терлецкого, сквер Южный)

8. пгт. Кореиз (сквер по ул. Маяковского)

источник: пресс-служба администрации Ялты