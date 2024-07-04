Ялта: меры социальной поддержки (льготы) по уплате взносов на капитальный ремонт

Меры социальной поддержки (льготы) по уплате взносов на капитальный ремонт предоставляются в виде компенсации. Право на компенсацию имеют инвалиды войны, ветераны войны, участники боевых действий, члены семей погибших, инвалиды 1 и 2 групп, дети-инвалиды; семьи, воспитывающие ребенка-инвалида; граждане, пострадавшие от аварии на ЧАЭС; труженики тыла; ветераны военной службы, органов внутренних дел, налоговой милиции; одиноко проживающие граждане, достигшие возраста 70 и 80 лет.
Порядок предоставления компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт утвержден постановлением Совета министров Республики Крым от 22.01.2019 №32 «Об утверждении Порядка предоставления компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в Республике Крым отдельным категориям граждан и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета министров Республики Крым».
Так, оплата взносов на капитальный ремонт должна осуществляться собственником-льготником ежемесячно до 20 числа месяца следующего за расчетным в полном объеме (без скидки). По результатам оплаты взносов гражданам предоставляется компенсация понесенных расходов в размере назначенной льготы.
Размер компенсации для каждого индивидуален и зависит от льготной категории гражданина, и количества проживающих. В случае, когда собственник жилого помещения имеет право на назначение компенсации по двум и более основаниям, компенсация предоставляется ему по одному из оснований по выбору гражданина. Предоставление компенсации носит заявительный характер, поэтому для ее получения собственнику-льготнику с правоустанавливающими документами необходимо обратиться в Департамент социальной политики Администрации города Ялта Республики Крым (далее-Департамент) по адресу: г. Ялта, ул. Московская,45
Прием граждан:
- Понедельник с 9.00 до 18.00
- Вторник с 9.00 до 18.00
- Четверг с 9.00 до 18.00
- Перерыв с 13.00 до 14.00.
Департамент осуществляет сверку документов, свидетельствующих о принадлежности заявителя к числу граждан, имеющих право на такие меры, формируют личное дело, вносит информацию о гражданине в базу данных о получателях мер социальной поддержки.
Компенсация расходов по уплате взноса на капитальный ремонт назначается с 01 числа месяца, следующего за месяцем обращения в Департамент с заявлением и приложенными к нему документами.
Ежемесячно с седьмого по двенадцатое число месяца, следующего за расчетным месяцем, на основании соглашений осуществляется информационное взаимодействие, в рамках которого Центром социальных выплат передаются в Фонд капитального ремонта реестры граждан, имеющих право на меры социальной поддержки.
Фонд капитального ремонта ежемесячно пятнадцатого числа месяца, следующего за расчетным месяцем возвращает в Центр социальных выплат реестры с внесенной по каждому гражданину информацией о сумме, факте оплаты за расчетный месяц с указанием суммы оплаты, сумм неоплаченных/излишне оплаченных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.
По собственникам-льготникам, в отношении которых Фондом капитального ремонта сведения не предоставлены пятнадцатого числа месяца, следующего за расчетным месяцем, — указанные сведения предоставляются в Центр социальных выплат в последний день месяца, следующего за расчетным месяцем.
Важно! Компенсация не предоставляется гражданину при наличии у него установленной судом непогашенной задолженности.
Центр социальных выплат производит выплату гражданам компенсации в течение десяти рабочих дней со дня расчета компенсации органом труда и социальной защиты населения.
По вопросам предоставления мер социальной поддержки возможно обратиться за разъяснениями в Департамент социальной политики Администрации города Ялта Республики Крым.
Телефоны «горячих» линий с мобильного телефона:
- +7 (978) 902-89-34; + 7 (978) 902-89-29; + 7 (978) 902-89-35
- со стационарного телефона: (3654) 34-40-61
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