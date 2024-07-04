Ялта: меры социальной поддержки (льготы) по уплате взносов на капитальный ремонт

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Четверг с 9.00 до 18.00

Перерыв с 13.00 до 14.00.

Департамент осуществляет сверку документов, свидетельствующих о принадлежности заявителя к числу граждан, имеющих право на такие меры, формируют личное дело, вносит информацию о гражданине в базу данных о получателях мер социальной поддержки.

Компенсация расходов по уплате взноса на капитальный ремонт назначается с 01 числа месяца, следующего за месяцем обращения в Департамент с заявлением и приложенными к нему документами.

Ежемесячно с седьмого по двенадцатое число месяца, следующего за расчетным месяцем, на основании соглашений осуществляется информационное взаимодействие, в рамках которого Центром социальных выплат передаются в Фонд капитального ремонта реестры граждан, имеющих право на меры социальной поддержки.

Фонд капитального ремонта ежемесячно пятнадцатого числа месяца, следующего за расчетным месяцем возвращает в Центр социальных выплат реестры с внесенной по каждому гражданину информацией о сумме, факте оплаты за расчетный месяц с указанием суммы оплаты, сумм неоплаченных/излишне оплаченных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

По собственникам-льготникам, в отношении которых Фондом капитального ремонта сведения не предоставлены пятнадцатого числа месяца, следующего за расчетным месяцем, — указанные сведения предоставляются в Центр социальных выплат в последний день месяца, следующего за расчетным месяцем.

Важно! Компенсация не предоставляется гражданину при наличии у него установленной судом непогашенной задолженности.

Центр социальных выплат производит выплату гражданам компенсации в течение десяти рабочих дней со дня расчета компенсации органом труда и социальной защиты населения.

По вопросам предоставления мер социальной поддержки возможно обратиться за разъяснениями в Департамент социальной политики Администрации города Ялта Республики Крым.

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