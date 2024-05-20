Ялта принимала «ЗаБег.РФ». В третий раз

Более 160 жителей России из 85 городов 19 мая стали участниками VIII Всероссийского полумарафона «ЗаБег. РФ». Профессиональные спортсмены и любители бега преодолели дистанции – в 1 км, 5 км, 10 км, 21,1 км. Самым маленьким бегунам 6 лет, а самым старшим – более 60 лет. Примечательно, что это — самый масштабный полумарафон с синхронным стартом во всей стране!
В Ялту для участия в забеге приехало более 1000 человек! В Ялте «Забег. РФ» проводится в третий раз. Уверена, что с каждым годом количество участников будет возрастать! Благодарю руководителя оргкомитета полумарафона «ЗаБег.РФ» — Ксению Шойгу за продвижение и популяризацию бегового движения в Республике Крым и в Российской Федерации в целом!, — цитирует пресс-служба Ялтинского городского совета министра спорта РК Ольгу Торубарову.
Глава муниципального образования городской округ Ялта – председатель Ялтинского городского совета Константин Шимановский уже второй год подряд принимал участие в забеге.
В этот раз пробежал 5 км за 32 минуты и 45 секунд. Считаю, что это неплохой результат, но мне еще есть к чему стремиться. Рад видеть здесь людей разных возрастов: от дошкольников до пенсионеров. Бег – прекрасная возможность держать себя в хорошей физической форме. Спорт – объединяет! Всегда будьте спортивными и ведите здоровый образ жизни, — подчеркивает Константин Шимановский.
Завершилось спортивное мероприятие церемонией награждения.
источник: пресс-служба Ялтинского городского совета
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