Ялта принимала «ЗаБег.РФ». В третий раз

В Ялту для участия в забеге приехало более 1000 человек! В Ялте «Забег. РФ» проводится в третий раз. Уверена, что с каждым годом количество участников будет возрастать! Благодарю руководителя оргкомитета полумарафона «ЗаБег.РФ» — Ксению Шойгу за продвижение и популяризацию бегового движения в Республике Крым и в Российской Федерации в целом!, — цитирует пресс-служба Ялтинского городского совета министра спорта РК Ольгу Торубарову.

Глава муниципального образования городской округ Ялта – председатель Ялтинского городского совета Константин Шимановский уже второй год подряд принимал участие в забеге.

В этот раз пробежал 5 км за 32 минуты и 45 секунд. Считаю, что это неплохой результат, но мне еще есть к чему стремиться. Рад видеть здесь людей разных возрастов: от дошкольников до пенсионеров. Бег – прекрасная возможность держать себя в хорошей физической форме. Спорт – объединяет! Всегда будьте спортивными и ведите здоровый образ жизни, — подчеркивает Константин Шимановский.

Завершилось спортивное мероприятие церемонией награждения.

источник: пресс-служба Ялтинского городского совета