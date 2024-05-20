Прямо сейчас:
Главная | Спорт | Ялта принимала «ЗаБег.РФ». В третий раз
актуально в республике
Ялта принимала «ЗаБег.РФ». В третий раз

Ялта принимала «ЗаБег.РФ». В третий раз

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт 15:00 20.05.2024

Более 160 жителей России из 85 городов 19 мая стали участниками VIII Всероссийского полумарафона «ЗаБег. РФ». Профессиональные спортсмены и любители бега преодолели дистанции – в 1 км, 5 км, 10 км, 21,1 км. Самым маленьким бегунам 6 лет, а самым старшим – более 60 лет. Примечательно, что это — самый масштабный полумарафон с синхронным стартом во всей стране!

В Ялту для участия в забеге приехало более 1000 человек! В Ялте «Забег. РФ» проводится в третий раз. Уверена, что с каждым годом количество участников будет возрастать! Благодарю руководителя оргкомитета полумарафона «ЗаБег.РФ» — Ксению Шойгу за продвижение и популяризацию бегового движения в Республике Крым и в Российской Федерации в целом!, — цитирует пресс-служба Ялтинского городского совета министра спорта РК Ольгу Торубарову. 

Глава муниципального образования городской округ Ялта – председатель Ялтинского городского совета Константин Шимановский уже второй год подряд принимал участие в забеге.

В этот раз пробежал 5 км за 32 минуты и 45 секунд. Считаю, что это неплохой результат, но мне еще есть к чему стремиться. Рад видеть здесь людей разных возрастов: от дошкольников до пенсионеров. Бег – прекрасная возможность держать себя в хорошей физической форме. Спорт – объединяет! Всегда будьте спортивными и ведите здоровый образ жизни, — подчеркивает Константин Шимановский. 

Ялта принимала "ЗаБег.РФ". В третий раз Ялта принимала "ЗаБег.РФ". В третий раз Ялта принимала "ЗаБег.РФ". В третий раз Ялта принимала "ЗаБег.РФ". В третий раз Ялта принимала "ЗаБег.РФ". В третий раз Ялта принимала "ЗаБег.РФ". В третий раз Ялта принимала "ЗаБег.РФ". В третий раз

Завершилось спортивное мероприятие церемонией награждения.

Узнайте больше:  Казачата Ялты заняли призовые места на соревнованиях военно-спортивного фестиваля

источник: пресс-служба Ялтинского городского совета                                                                      

Просмотры: 9

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: спорт в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
спорт в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.