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Ялта: пункты сбора помощи и список необходимого для участников СВО, переселенцев, житель осаждённых территорий

Ялта: пункты сбора помощи и список необходимого для участников СВО, переселенцев, житель осаждённых территорий

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 18:56 25.01.2024

Пункты сбора помощи в Ялте для участников СВО:

  • Администрация города Ялта: пл. Советская, 1. (+7 978 801 5020, Александр).
  • Местная общественная приемная партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»: г Ялта, ул. Боткинская, 13А, тел. +7978 981 81 00, +7978 981 81 01 (время работы – в будние дни, с 10.00 до 15.00).
  • Территориальные органы  (время работы – в будние дни, с 9:00 до 18:00):
  • Алупкинский территориальный орган: ул. Красногвардейская, д. 32.
  • Гурзуфский территориальный орган: ул. Подвойского, д.9 (1 этаж).
  • Массандровский территориальный орган: ул. Стахановская, д. 21.
  • Ливадийский территориальный орган: ул. Батурина, 8, каб. №№ 2,3.
  • Кореизский территориальный орган: ул. Севастопольское шоссе, 27.
  • Гаспринский территориальный орган: ул. Н. Тамарлы, 6/24.
  • Симеизский территориальный орган: ул. Звездная, 2.
  • Форосский территориальный орган: ул. Космонавтов, 4.

Пункты сборов для вынужденных переселенцев, жителей освобождённых территорий и участников СВО:

  • Городской подростково-молодёжный центр, ул. Крупская, 48-в. (Добровольческий штаб волонтёров «МыВместе»).  Здесь же находится центр пошива белья для наших мужчин на передовой (ждём волонтёров, телефон для связи + 7 978 043-56-20).
  • Штаб волонтёров «Мы вместе» Ялта, ул. Кирова, 10.

Список необходимого нашим Защитникам на передовой:

Медикаменты: 

  • Противоожоговые
  • Антигистаминные
  • Кровоостанавливающие препараты
  • Средства от диареи
  • Антибиотики таблетированные и ампульные
  • Обезболивающие
  • Гемостатики
  • Оклюзионные
  • Повязки
  • Тактические ножницы
  • Жгуты Эсмарха
  • Перевязочные ИПП
  • Витамин С (шипучка)
  • Бинт стерильный
  • Капли назальные противоаллергические
  • Жгут/Турникет
  • ППИ/Бандаж
  • Перчатки смотровые стерильные
  • Хлоргексидин
  • Пластырь рулонный
  • Мазь от ожогов

Продукты питания:

  • Кофе (стики)
  • Чай пакетированный
  • Супы, каши, лапша быстрого приготовления
  • Сладости (печенье, вафли, конфеты)
  • Энергетики питьевые, витаминные комплексы
  • Соусы (не стекло)
  • Орехи, сухофрукты
  • Консервы

Одежда:

  • Тёплые балаклавы
  • Флисовые шапки
  • Тёплые перчатки
  • Трусы
  •  Майки
  • Тактическая обувь (кроссовки, полуботинки р.46-56)
  • Тактические перчатки (L, M, XL)
  • Дождевики индивидуальные

Средства гигиены:

  • Стиральный порошок
  • Зубная паста
  • Шампуни
  • Влажные салфетки
  • Военные свитера

Специальное оборудование: 

  • Приборы ночного видения портативные
  • Дальномеры портативные
  • Тактические очки
  • Индивидуальные зарядные устройства (power bank)
  • Тактические ручные часы
  • Термоса индивидуальные
  • Термокружки
  • Наколенники и налокотники
  • Спальники/Карематы
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Техника и инструменты

  • Запчасти автомобилей Нива и УАЗ (информация по тел. +79788596666)
  • Баллоны газовые туристические (например, «Следопыт»)
  • Масло оружейное щелочное/нейтральное
  • Генераторы (бензиновые, дизельные от 1kw)
  • Портативные газовые плиты
  • Бензопилы (возможно б/у)
  • Бронепровода и свечи на Газель
  • Фонарики налобные с зарядкой usb
  • Фонарики налобные с красным светом
  • Зарядные устройства (power bank) 10000, 20000, 30000
  • Батарейки (ААА)
  • Зарядные устройства к power bank ААА
  • Сверла на дрель: по дереву, по железу, по бетону (любого деаметра)
  • Растворители 647,646
  • Краска в баллончиках (зеленая)
  • Веревка 5 мм
  • Лопаты штыковые, совковые
  • Гвозди
  • Кирки

Список необходимого для нужд вынужденных переселенцев и освобождённых территорий:

Продукты питания:

  • Крупы
  • Макаронные изделия
  • Молоко длительного срока хранения
  • Молоко сгущённое
  • Растительное масло
  • Чай в пачках, кофе, какао-порошок
  • Сахар
  • Мясные и рыбные консервы
  • Горошек, кукуруза или овощные консервы
  • Печенье, пряники, конфеты
  • Горох, фасоль
  • Сода пищевая
  • Мука
  • Сок для детей, детское пюре, каша детская до года
  • Хлебцы для диабетиков

Средства гигиены и хозтовары

  • Мыло туалетное, хозяйственное, детское
  • Порошок стиральный
  • Спички
  • Туалетная бумага
  • Детские и взрослые подгузники
  • Шампунь для детей и взрослых
  • Влажные салфетки для детей
  • Влажные салфетке (большие)
  • Зубная паста (детская и взрослая)
  • Прокладки женские
  • Пакеты большого объёма
  • Зубные щётки
  • Бумажные полотенца
  • Одноразовые тарелки глубокие, мелкие
  • Одноразовые стаканы
  • Миски пластиковые 3л и 5л
  • Веники
  • Мусорные ведра, баки
  • Мешки мусорные большие
  • Пакеты фасовочные (маечка)

Одежда и обувь

  • Одежда по сезону (мужская, женская, детская)
  • Обувь по сезону (мужская, женская, детская)

Вещи для детей-сирот, находящихся на обучении на освобождённых территориях:

  • Футбольные мячи
  • Обувь для футбола (р. 42-43, 45)
  • Капы, перчатки, спец.бинты спортивные для занятий боксом
  • Спортивные костюмы (мужские и женские)
  • Спортивные сумки через плечо
  • Кухонные принадлежности, фартуки поварские
  • Женская одежда
  • Электроды
  • Канцтовары
  • Книги по психологии
  • Средства гигиены
  • Косметика
  • Нижнее бельё (Новое)
  • Детские игрушки
  • Коляски, велосипеды, самокаты

источник: пресс-служба администрации Ялты 

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