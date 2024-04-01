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Ялта: работает «горячая линия» по вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей

Ялта: работает «горячая линия» по вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:01 01.04.2024

В период детской оздоровительной кампании 2024 года организована работа «горячей линии» межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальном образовании городской округ Ялта.

По телефону +7(3654) 20-58-81 можно задать любые вопросы по летнему оздоровлению (когда начнутся смены в лагерях, как отправить ребёнка в лагерь, как получить путёвку, будут ли работать пришкольные лагеря, какие дополнительные меры будут приняты для обеспечения безопасности детей и т.д.).

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источник: пресс-служба администрации Ялты

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