Ялта — участник акции «Ночь музеев»

литературный вечер «Чтецы Победы» (г. Алупка, ул. Фрунзе, 1е);

презентация выставки «Доктор Цанов — ялтинец, военврач, лекарь» (ул. Екатерининская, 8а);

вечер «Память наших сердец» (ул. Красноармейская, 5).

В 20.00 пройдёт театрализованная экскурсия «Минувших лет живая память» (ул. Пушкинская, 5). Вход на все мероприятия свободный.

Ялтинский Дом-музей А. П. Чехова 17 мая будет работать с 16:00 до 20:00 часов, бесплатные экскурсии будут проводиться по графику в 16:00, 17:30 и 19:00.

Тема акции в этом году созвучна Году защитника Отечества и носит название «Герои», поэтому, помимо привычных маршрутов в Доме-музее А.П. Чехова в Ялте, в этот день будет представлена авторская экскурсия по временной тематической выставке «Музей в годы Великой Отечественной войны», которая пройдет на веранде-галерее чеховского дома в 16:00. Гости смогут увидеть подлинные предметы из фондовой коллекции музея-заповедника, среди которых: самодельный календарь Марии Павловны, фотография драматурга Гауптмана, сыгравшая свою роль в спасении чеховского дома, военный фонарь «Карельский фронт» 1943 года и многое другое.

Также в 16:00 в зале литературной экспозиции все желающие смогут посмотреть трансляцию художественного фильма 1966 года по мотивам одноименного рассказа Антона Павловича Чехова «Душечка».

После завершения второй экскурсии в 18:15 для гостей состоится викторина «Вокруг Чехова», на которой самые активные участники смогут получить ценные призы. Завершит вечер в 18:30 концерт творческих коллективов в мемориальном саду Белой дачи. Юные музыканты исполнят известные композиции, которые пели на фронте и звучали в культовых военных фильмах.

На Даче А.П. Чехова и О.Л. Книппер в Гурзуфе 17 мая кроме вечерних экскурсий, которые пройдут в 16:30 и 18:30, также состоится авторская экскурсия по временной тематической выставке «Пьеса «Три сестры» 125 лет спустя». А Отдел «Чехов и Крым» на даче «Омюр» в этот день можно будет посетить бесплатно с 16:00 до 18:00, экскурсии будут проходить в 16:00 и 17:00.

Вход на все мероприятия свободный.

Программу онлайн-мероприятий откроет в 20:00 онлайн-экскурсия по временной тематической выставке, приуроченной к годовщине Великой Победы, на официальной странице учреждения в «ВКонтакте».

Кроме того, 18 мая, в рамках празднования Международного дня музеев, при поддержке Министерства культуры Крыма, отделы Крымского литературно-художественного мемориального музея-заповедника будут работать бесплатно для всех посетителей согласно графику экскурсий. Так в Доме-музее А. П. Чехова в Ялте экскурсии будут проходить в 10:30, 11:30, 12:30, 14:30, 15:30, 16:30. На Даче А. П. Чехова и О. Л. Книппер в Гурзуфе в 11:00, 14:00 и 16:00, а в музее «Чехов и Крым» на даче «Омюр» в 11:00, 13:00 и 16:00.

18 мая с 09:00 до 18:00 на Поляне Сказок состоится «День открытых дверей». А с 12:00 до 13:00 ждем малышей на спектакле «Три принцессы и царство в придачу».

Также в эти выходные приглашаем всех желающих на фестиваль «Дни любования глицинией в Ялте». 17 мая, с 14.00, на набережной, в районе квадратного фонтана, состоится концерт- бал духовой музыки, выставка работ ялтинских художников, пленэр обучающихся Ялтинской художественной школы «Рисуем глицинию», мастер-класс клуба исторического танца «Феерия», концертная программа «Царица Глициния». А 18 мая в 13.00 в Алупкинском доме культуры пройдет фестиваль фламенко «Глициния-Фест». Вход свободный.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта