Ялта: в ФАПах ЯММЦ ФМБА России ведут прием узкие специалисты

С начала месяца в фельдшерско-акушерских пунктах ЯММЦ ФМБА России начали вести прием узкие специалисты. 19 марта в ФАПе Краснокаменки принимала пациентов врач-кардиолог поликлиники №1 Мария Гордеева.
Некоторые пациенты записались ко мне на прием через колл-центр, другие приходили в порядке живой очереди. Могу отметить, что жители Краснокаменки, которые пришли сегодня на консультацию и обследование, отметили, что это очень удобно — не нужно ехать к кардиологу в Гурзуф или Ялту. Прием в ФАПе ничем не отличается от приема в поликлиники. Здесь при необходимости мы делаем электрокардиограмму, тут же я ее расшифровываю, изучаю более ранние исследования, которые приносят пациенты, назначаю лечение или дальнейшее обследование, — цитирует пресс-служба администрации Ялты Марию Гордееву.
Фатима Рустемовна Гагала пришла на прием со своим мужем. Летом она перенесла микроинсульт, есть проблемы с давлением, и добираться на консультацию в Ялту или Гурзуф ей тяжело.
Мы узнали, что будет прием кардиолога в ФАПе и запланировали свой визит к врачу. Мария Николаевна очень обходительна и внимательна. Посмотрела все мои выписки, документы, послушала, сделала кардиограмму, прописала лечение, все подробно разъяснила. И раз уж муж пришел со мной, то решили и его обследовать, тем более, он ранее перенес инфаркт. Сделали ему кардиограмму, подробно расспросили о самочувствии, какие препараты принимает, в общем, полное обследование. То, что здесь открыли ФАП – я довольна не на сто – на двести процентов! Здесь живет очень много пожилых людей. И для нас это очень важно – доступность медицины. Было бы здорово, если бы и другие специалисты — окулист, эндокринолог, невролог — выезжали к нам хотя бы раз в месяц. Нам доехать до Ялты очень тяжело, нужно вызывать такси, а это накладно, — поделилась своими впечатлениями Фатима Гагала.
Главный врач ЯММЦ ФМБ России Туйаара Санникова, которая побывала в Краснокаменском ФАПе, пообщалась с пациентами:
Здесь можно не только прийти на прием к фельдшеру, но и сдать анализы, сделать прививки, а также пройти диспансеризацию. В Краснокаменке она запланирована на 28 марта — сюда приедут передвижные флюорограф и маммограф, и первый этап диспансеризации можно будет пройти полноценно, без визита в поликлинику. Что касается приема узкими специалистами, то у нас разработан график их выездов во все 9 ФАПов. Он публикуется в наших социальных сетях, на официальном сайте ЯММЦ ФМБА России, также наши медики развешивают графики выездов докторов на досках объявлений в поселках, — отметила Туйаара Санникова.
источник: пресс-служба администрации Ялты
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