Ялта: в ФАПах ЯММЦ ФМБА России ведут прием узкие специалисты

Главный врач ЯММЦ ФМБ России Туйаара Санникова, которая побывала в Краснокаменском ФАПе, пообщалась с пациентами:

Здесь можно не только прийти на прием к фельдшеру, но и сдать анализы, сделать прививки, а также пройти диспансеризацию. В Краснокаменке она запланирована на 28 марта — сюда приедут передвижные флюорограф и маммограф, и первый этап диспансеризации можно будет пройти полноценно, без визита в поликлинику. Что касается приема узкими специалистами, то у нас разработан график их выездов во все 9 ФАПов. Он публикуется в наших социальных сетях, на официальном сайте ЯММЦ ФМБА России, также наши медики развешивают графики выездов докторов на досках объявлений в поселках, — отметила Туйаара Санникова.